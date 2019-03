Pro oba dva soupeře to byl zápas jara. Předčasné divizní finále v Rosicích vyznělo pro favorizované Blansko. To po vítězství 3:1 vede soutěž již s třináctibodovým náskokem.

Na výborně připraveném trávníku mohli soupeři předvést pohlednou fotbalovou partii, ale vzhledem k důležitosti zápasu převažovala spíše bojovnost.

Favorizovaní hosté šli do vedení, když Rosičtí při standardní situaci nepohlídali na zadní tyči vysokého Jiřího Hušku. V němu doputoval Martinem Sedlem prodloužený míč a blanenský stoper si v takové situaci umí poradit a hlavičkoval velice přesně. „Tohle mě moc mrzí. Na standardní situace jsme se zvlášť chystali, věděli jsme, co se při nich bude dít. I my tam máme vysoké hráče, mělo se to uhrát,“ posteskl si po utkání domácí trenér Michal Kugler.

A pro Slovan mohlo být ještě hůř, ale střely Martina Sedla a Michala Ordoše orazítkovaly jen břevno. „Mohli jsme si vedení pojistit, ale bylo to právě naopak. Přišla penalta, ke které se nebudu vyjadřovat, a vyrovnávací gól. Ve druhém poločase jsme sice brzy dali dva rychlé góly, ale musím přiznat, že jsme stejně zápas nedohrávali v pohodě. Domácí fakt mimořádně bojovali, o každý balon, takže to pro nás nebylo jednoduché utkání,“ připustil trenér Blanska Zbyněk Zbořil.

Rosicím se přes veškerou snahu nepodařilo náskok hostů ani zkorigovat, přestože možností k tomu měli několik. „Na to, že se hrálo teprve třetí jarní kolo, to byl docela kvalitní fotbal. První poločas byl z naší strany dobrý. Ve druhém jsem dostali dvě hloupé branky, což nakonec rozhodlo. Byla to taková pasáž, deset minut zápasu, kdy jsme vypadli ze hry a kdy jsme byli překvapení, že prohráváme 1:3. Gratulujeme Blansku k výhře. Samozřejmě kvalita byla na jeho straně, ale hráči Slovanu do toho dali srdce, opticky a celkově nebyli horší než soupeř, a ze hřiště mohli odejít sice smutní, ale se zdviženou hlavou,“ chválil své svěřence Kugler.

„Já jsem před zápasem v kabině zdůrazňoval, že pro nás v podstatě jde po dlouhé době o velký zápas, že nás buď se dostane do klidu nebo může přinést nějakou nepohodu. V poločase jsem to sice musel připomenout, ale nakonec kluci zvládli tu druhou variantu. Z mého pohledu boj převažoval nad fotbalovou krásou, ale cíl jsme splnili, máme třináct bodů náskok. Že to herně nebylo až tak dokonalé, proto tentokrát řešit nebudu,“ sdělil blanenský lodivod Zbořil.

Poté, co v minulém kole staronový hlavní kouč na lavičce chyběl a mužstvo vedl jako asistent Radek Mezlík, „představil“ v Rosicích svého prvního asistenta Martina Kasálka. „Ta trenérská změna byla velice rychlá, takže teď se za pohodu tvoří realizační tým,“ vysvětlil Zbořil.

Slovan Rosice – FK Blansko 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 33. Malata (pen.) - 20. Huška, 54. Štrombach, 56. Ordoš. Rozhodčí: Dudek – Mankovecký, Žurovec. ŽK: Malata, Novák – Bednář, Buchta, Huška, Minx, Záleský. Diváků: 360.

Rosice: Zádrapa – Černý, Zezula, Drbal, Kršák – Kugler, Novák – Trtílek (74. Obůrka), Selinger, Pazourek (65. Moučka) – Malata (65. Chyla). Trenér: Michal Kugler.

Blansko: Záleský – Sedlo, Huška, Buchta, Minx - Paděra, Bednář – Přerovský (60. Traore), Ordoš (78. Jakubov), Štrombach – Tulaydan (60. Urbančok). Trenér: Zbyněk Zbořil.