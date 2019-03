Po náhlém odstoupení trenéra Koloucha se klub sice dohodl se Zbyňkem Zbořilem, který byl na lavičce už Humpolci, ale tentokrát musel plnit ještě některé své předchozí závazky. Vedením týmu pověřil zkušeného stopera Radka Mezlíka, jehož čeká operace menisku a na trávník tedy nemůže.

Toho jeho svěřenci-spoluhráči nástupem do utkání potěšili. Bohužel z několika šancí se žádná nepovedla gólově zakončit a následky mohly být nepříjemné. Lanžhot má kvalitní sehraný tým. Z dobré defenzívy se snažil o rychlé brejky a jeden hostům málem vyšel. Naštěstí pro domácí skončila gólová střela Pavla Dovhanyuka jen na tyči. „To byl důležitý okamžik. Kdyby šel Lanžhot do vedení, tak by se zápas samozřejmě vyvíjel jinak a hlavně bychom asi museli ještě víc dobývat jeho dost kompaktní obranu. Když jsme pak dali na 1:0, tak se kluci uklidnili a dostali hru zase pod svoji kontrolu,“ poznamenal Mezlík.

„Až do té inkasované první branky jsme byli lepší. Vytvořili jsme si víc šancí. A nastřelil jsme tyčku. Gól nás trochu přibrzdil. Ve druhém poločase jsme šli na 1:1, líp jsme kombinovali, byli důraznější a rychlejší. Ale pak se přesně projevilo to, v čem je Blansko silné. Tedy individuální zkušenost a kvalita. Nejdřív to Bednář po krasné individuální akci připravil Urbančokovi, a pak se v podstatě stejná situace opakovala, když to z druhé stany nachystali Ordošovi. To rozhodlo zápas,“ komentoval výsledek a hru trenér sokolů Milan Valachovič.

Do vedení přivedl domácí Jan Minx. Po rohovém kopu vyhrál Jiří Huška hlavičkový souboj na přední tyči, Minxovu první dorážku ještě brankář Jakub Klimeš stačil vyrazit, ale na druhou už neměl šanci.

Brzy po zahájení druhé půle udělala domácí obrana dvě chyby po sobě a Dovhanyuk vyrovnal. Jak popsal Valachovič, po dobrých kombinačních akcích už po sedmi minutách vrátil vedení na blanenskou stranu Dominik Urbančok a okamžitě přišla i pojistka Michala Ordoše. „Lanžhot je fotbalově nepříjemný soupeř, zejména v organizaci hry v obraně s rychlou kombinací dopředu. Na podzim jsme tam vyhráli jen 1:0. U nás jsme si to zkomplikovali na začátku, kdy jsme měli získat vyšší vedení. Po vyrovnání jsme naopak reagovali velmi rychle, takže jsme závěr mohli dohrávat v relativním klidu. Výkon je asi nutné ještě stále vidět z pohledu toho, že je to start soutěže. Každopádně ta kvalita u nás je, takže je potřeba ji prodat v zápasech,“ sdělil Mezlík.

Konkurenci v kádru zvýšil další hráč s druholigovými zkušenostmi. Podle Mezlíka podal David Štrombach kvalitní výkon, podložený pohybem a chutí do hry. „Ale celkově to byl zodpovědný, kolektivní výkon celého mužstva, samozřejmě až na tu desetiminutovku na začátku zápasu,“ shrnul „náhradní kouč“ Mezlík.

„My jsme se na ně velice dobře připravili. Beru to tak, jak to je. Blansko má nejlepší tým v soutěži, na druhou stranu si myslím, že my jsme jedno z mála mužstev, které je může potrápit. A to se v podstatě stalo, i když výsledek 3:1 napovídá na jasnou záležitost. Ale tak to nebylo,“ upozornil Valachovič.

FK BLANSKO – SOKOL LANŽHOT 3:1



Poločas: 1:0. Branky: 36. Minx, 58. Urbančok, 60. Ordoš – 51. Dovhanyuk. Rozhodčí: Bebenek – Zavřel, Lukašík. ŽK: Bednář, Traore – Simandl, Bartal, Šenk, Krejčíř, Lapin. Diváci: 520.



Blansko: Doležal – Sedlo, Huška, Buchta, Minx – Přerovský (82. Traore), Paděra, Bednář, Urbančok (62. Chloupek), Štrombach (73. Tulaydan) – Ordoš.

Lanžhot: Klimeš – Mikúšek, Včelka, Dobšíček – Šenk, Krejčíř (81. Martinek), Hílek, Kleiber (74. Lapin) – Simandl, Bartal, Dovhanyuk. Trenér: Milan Valachovič.