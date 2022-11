Do trenérské výměny to přitom na podobné vzepětí vůbec nevypadalo, Blansko v úvodních devíti kolech získalo bídné čtyři body a topilo se v krizi. I proto je desátá příčka po podzimní části úspěchem. „Musíme být spokojení, když se podíváme, jaký vstup Blansko do soutěže mělo. Z pohledu nasbíraných bodů a zápasového losu, který jsme měli, je to dobré. Ale o to víc musíme být obezřetní do jarní části,“ předsevzal si Vorlický.