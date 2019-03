Zápasu předcházela neočekávaná páteční rezignace trenéra Tomáše Koloucha, kterého narychlo pro tento zápas nahradil Zbyněk Zbořil. Tedy kouč, který už Blansko do třetí ligy jednou přivedl.

Úvod zápasu na překvapení nenasvědčoval. Hosté začali nátlakovou hrou, byli lepší v kombinaci a měli i několik šanci. Gól ale dali až penalty za ruku jednoho z obránců. Bezpečně ji proměnil David Bednář.

Vedení ale hosty uklidnilo až moc a brzy o ně přišli, když si při standardní situaci nepohlídali doklepávajícího Davida Maršíka.

Po „facce“ se hosté rychle vrátili k nátlakové hře a opětovná herní iniciativa jim zajistila poločasové vedení. Po přihrávce Bednáře se zkušeně prosadil Michal Ordoš.

Druhý poločas měl být o tom, kdy Blanenští odskočí třetím gólem. Opak byl pravdou. Po rychlém brejku domácí vyrovnali na 2:2. Při následném rohovém kopu hosté opět nepokryli všechny pozice a další dorážkou a svým druhým gólem Jan Pešek přivedl domácí dokonce do vedení.

Bod hostům zajistila fotbalová zkušenost Michala Ordoše. Sólem si proklestil cestu humpoleckým pokutovým územím, obešel i brankáře a domácím nezbylo, než ho zastavit faulem. Bednář se z penalty opět nemýlil.

„Blansko se musí připravit na to, že takové zápasy se budou opakovat, že soupeři proti němu budou maximálně obětaví a bojovní. Že jenom ta jasná fotbalová kvalita stačit nemusí. Mělo by přijít víc pohybu a určitě lepší produktivita. Dnes kdyby se některé šance proměnily, tak by hosté zápas určitě vyhráli,“ konstatoval Zbořil.

Ten zůstává jedním z kandidátů na blanenský trenérský post, o jehož obsazení by se mělo rozhodnout začátkem tohoto týdne.

AFC Humpolec – FK Blansko 3:3

Poločas: 1:2. Branky: 34. Maršík, 71. a 85. Pešek – 32. a 90. (obě z pen.) Bednář, 42. Ordoš. Rozhodčí: Hubený – Polanský, Běhal. ŽK: L. Havel, Kříž, Ujčík – D. Šmerda. Diváků: 310. Hráno na umělé trávě.

Blansko: Záleský – Sedlo, Huška, Paděra, Minx (82. Tulaydan) – Buchta - Traore (46. Chloupek), Bednář, Urbančok (73. D. Šmerda), Přerovský – Ordoš.