Domácí sokoli vyrukovali do boje, jako tým, který ve čtyřech jarních zápasech neztratil ani bod. A proti Blansku jim úvod vyšel náramně.

Dárek k 55. narozeninám dal svému trenérovi Miroslavu Steinhauserovi dal už v 17. minutě vstřeleným vedoucím gólem forvard Miroslav Paul. „Jednalo se o situaci, kdy jsme před tím šli sami na jejich branku. Urbančok ale trefil jejich jediného hráče na brankové čáře. Tasovičtí pak otočili hru na druhou stranu hřiště a radovali se z gólu,“ popsal situaci předcházející domácímu vedení trenér hostů Zbořil.

Po změně stran Blanenští srovnali na 1:1, když Daniel Přerovský sám propálil tasovického brankáře Jakuba Konvalinu. „Počkali si na naši jedinou chybu. Soupeř nás zatlačil a prokázal individuální kvalitu na míči,“ konstatoval Steinhauser. Jeho svěřenci přesto ukazovali odhodlání vedoucí tým soutěže porazit. Zápas však v závěru pro sebe otočili hosté, když se míč ze skrumáže odrazil od domácího ležícího hráče k Martinu Sedlovi, a ten jej nekompromisně uklidil do sítě. Uznání gólu se vůbec nelíbilo domácímu kouči. „Jsou ve mně velké emoce. Myslím si, že to sudí mohli písknout. Dva domácí fotbalisté leželi v šestnáctce, čehož soupeř využil a dal branku. Nevím, co k tomu mám říct. To fakt nebylo potřeba,“ zněl rozlíceně Steinhauser.

Blanenský lodivod Zbořil neskrýval radost. Dle něj předvedli jeho borci nejlepší výkon druhé poloviny sezony. „Věděli jsme, že zde to bude hodně těžké. Měli jsme dost situací, abychom zápas dokázali otočit. V závěru oni odcházeli fyzicky a my jsme se prosazovali stále víc a takovou tou vůlí a chtěním jsme nakonec zápas otočili. Domácí šli hodně po výhře, ale my jsme bojovali více. Takového vítězství si hrozně cením,“ těšilo trenéra hostujícího mužstva.

Sokol Tasovice - FK Blansko 1:2

Poločas: 1:0. Branky: 17. Paul – 76. Přerovský, 86. Sedlo. Rozhodčí: Buček – Polák, Soukal. DS: Vidlák. ŽK: Blahoušek, Lapeš (oba Tas.). Diváci: 260.

Tasovice: Konvalina – Garčic (88. Rygl), Hrazdílek, Mička, Blahoudek, Horáček (63. Švejkar), Paul (83. Lapeš P.), Odehnal, Kirschner, Lapeš R., Švarc. Trenér: Miroslav Steinhauser.

Blansko: Záleský – Feik, Huška, Buchta, Sedlo – Paděra – Přerovský, Urbančok, Štrombach (88. Jakubov), Minx (64. Chloupek) – Traore (64. Tulaydan). Trenér: Zbyněk Zbořil.