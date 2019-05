Blansko /FOTOGALERIE/ – Po vítězství ve Ždírci nad Sázavou už fotbalisty Blanska nemůže nikdo v tabulce Moravskoslezské divize D předstihnout, a tak se do sestavy v utkání s Polnou dostali i dorostenci a hráči, kteří dosud neměli takové herní vytížení.

I to byl jeden z důvodů, proč favorit doma s týmem z Vysočiny jen remizoval 1:1. „Při množství zraněných hráčů jak v áčku, tak i v dorostu, byl zápas v podstatě jedinou možností, jak dát vycházejícím dorostencům větší herní prostor. Pak už nám zápasy kolidují a budeme rádi, když obě soutěže důstojně dohrajeme. Pro kluky to byla dobrá zkušenost vyzkoušet si divizní fotbal, ale také jim to nastavilo zrcadlo, na čem musí ještě hodně zapracovat,“ vysvětlil důvody zásahů do sestavy trenér Zbyněk Zbořil.