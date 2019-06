Strání - Závěrečné utkání úspěšného divizního ročníku fotbalisté Blanska vyhráli ve Strání 2:1. Příští mistrovský zápas už bude po dvou sezonách zase ligový.

Fotbalové Blansko (modré dresy). | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Vítězný účet Blanenští zakončili s jednaosmdesáti body, což je o dva víc než byl dosavadní rekord této soutěže Prušánek z devadesátých let. Takže je trochu škoda, že to nebylo i s čistým štítem. Jedinou porážku utrpěli v minulém utkání doma s týmem z konce tabulky Novými Sady. „Chtěli jsme sezonu zakončit vítězstvím a bodovým rekordem. To se povedlo, takže teď o to víc mrzí ta jediná porážka. Ale to je fotbal. V jednom zápase jsme měli trochu víc smůly, to se v dlouhé sezoně stane každému mužstvu,“ konstatoval trenér Zbyněk Zbořil.