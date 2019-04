Jednoznačně skončila bitva již skoro jistého postupujícího s největším kandidátem na sestup. Fotbalisté Bystrce doma vyfasovali sedmigólový výprask od suveréna divize D Blanska. Hosté pokračují v krasojízdě za jasným posunem do moravskoslezské ligy. Domácí naopak míří k sešupu do krajského přeboru.

Dosta se topí u dna tabulky v podstatě od začátku sezony. Po dvaadvaceti odehraných kolech nasbírala pouze devět bodů za jednu výhru a šest remíz. „Bohužel. Někteří hráči nemají ani na I. A třídu. To, co jsem měl proti Blansku k dispozici, tak ještě tři hráči ze základu nehráli,“ dřímal po debaklu bystrcký hlavní kouč Oldřich Janusicza.

Jeho svěřenci přitom zápas s lídrem tabulky nezačali vůbec špatně. Naopak. Už ve čtvrté minutě se málem dostal do šance Ondřej Pohanka. A domácí hýřili aktivitou. „Jenže díky tomu jsme měli mnohem víc místa, takže jsme si vytvářeli už od prvních minut šance, což v předchozích duelech nebylo pravidlem a bojovali jsme proti sevřeným obranám. Tady jsme soka museli nejprve trochu unavit,“ poznamenal trenér Blanska Zbyněk Zbořil.

Netrvalo dlouho a Blansko opanovalo trávník. Posléze se dostavily i gólové radosti. Do poločasu na stadionu u řeky Svratky nastřílelo tři branky. „Sice jsme začali aktivně, ale dostali jsme hrozné branky po hrubých chybách v obraně. Mezera mezi stoperem a krajním obráncem jak hrom, defenzivní linie natažená na šedesáti metrech… To jsem ještě neviděl,“ bědoval Janusicza.

I to je jeden z důvodů proč se Bystrc krčí na předposlední patnácté příčce. V kolonce obdržených gólů má číslo 59. Druhým aspektem tristního ročníku je chybějící hráčská kvalita. „Hrál proti nám třetiligový mančaft, který nám ukázal, že někteří kluci od nás na divizi nemají,“ nebral si servítky domácí stratég.

Prohrát se může, ale se ctí. Zní stará známá pravda. Jenže tohoto hesla se hráči Bystrce příliš neřídí. „Naštvaný… A rozčílený jsem z tohohle, protože některým hráčům je jedno jestli se prohraje 0:3 nebo 0:7,“ soptil Janusicza.

Blansko se svým už viditelně unaveným soupeřem nemělo slitování. Za již rozhodnutého stavu 0:3 ještě v posledních sedmnácti minutách nasoukalo další čtyři branky, což ještě bylo jen mírným vyjádřením počtu šancí. Střeleckou kanonádu – hattrick – zopakoval z domácího utkání Bzencem Jiří Tulaydan. A to doma i v Bystrci přišel na trávník až do druhých poločasů. „V obou případech jsem to měl jednodušší. Kluci to dobře rozhýbali a já jsem nastupoval proti unaveným týmům. Mým úkolem je dávat branky, takže jsem spokojený. Hattricky samozřejmě těší, ale přišly v rozhodnutých utkání. Někdy je důležitější jedna branka. Třeba jako na podzim, když jsem dal první dva góly Velké Bíteši. Bylo to v době, kdy hrála velmi dobře a zápas by na začátku dost vyhecovaný. Ty góly je zlomili a nakonec jsme vyhráli 9:1,“ odmítal kanonýr zápasu větší gratulace.

Všechny tři góly „zasouval“ Tulaydan prakticky do prázdné branky po utěšených kombinacích hostů, kteří udrželi vysoké tempo do posledních minut. Blanenský kouč po zápase vysvětlil proč. „Domácí hráči v závěru odpadli fyzicky a jen se dohrávalo. Nicméně jsme si chtěli udržet kvalitu hry. Je mi jedno jaký byl stav, ale pořád jsou věci, na kterých trvám. Protože od léta je budeme potřebovat a musíme si zvyknout na určité povinnosti a standardy,“ měl jasno Zbořil, který nepřipustil žádné polevení a připravuje své svěřence na třetí ligu.

FC Dosta Bystrc-Kníničky – FK Blansko 0:7

Poločas: 0:3. Branky: 24. Chloupek, 27. a 45. (pen.) Bednář (pen.), 73., 87. a 90. Tulaydan, 84. Přerovský. Rozhodčí: Bureš - Žurovec, Kaloč. DS: Bábiček. Diváci: 243.

Bystrc: Herink – Marušinec, Janíček, Pelc, Buriánek – Pohanka, Svoboda, Krejčí, Chmúra, Pasz (66. Gelda) – Gračanin.

Blansko: Záleský – Feik, Huška, Buchta, Sedlo (59. Jakubov) – Paděra – Chloupek, Bednář, Urbančok, Štrombach (66. Přerovský) - Traore (59. Tulaydan).