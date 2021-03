Tělocvičnou jednotu Sokol založili v Tasovicích v březnu 1946, fotbalový klub vznikl pod její záštitou ještě v témže roce. „Bylo to krátce po osídlení pohraničí. Od té doby fungujeme bez přestávky. Nejvíc si cením toho, že nás za celá léta nepotkaly žádné velké výkyvy. Vždy jsme měli stabilní vedení a fotbal měl svůj systém,“ říká předseda klubu Jan Vašina.

V prvních letech od založení poměřovali fotbalisté Tasovic síly především se soupeři z okresu, dnes mají své stabilní místo ve čtvrté nejvyšší soutěži. „Kdysi dávno jsme spadli až do třetí třídy. Divize je naopak nejvyšší soutěž, jakou jsme kdy hráli. Tak vysoko jsme v historii nikdy nebyli,“ těší Vašinu.

Změnilo se toho ale mnohem víc. Podle pamětníků třeba zmíněné cesty na zápasy. „Vyprávěl nám o nich náš bývalý fotbalista a klubový předseda Josef Hubr, který nás bohužel na konci prosince ve věku devadesáti let opustil. K zápasům do Hrádku, Hevlína nebo Šanova tehdy se spoluhráči jezdili na kole. Nevím, co by na to kluci řekli dnes, když je od stadionu ke stadionu doveze vyhřátý autobus,“ poznamenává Vašina.

Jinak vypadala taky hrací plocha. „Dřív se nastupovalo na písku nebo šotolině. To si mladí kluci neumí ani představit. Dnes máme i umělou trávu,“ přibližuje Vašina.

A proměnila se i podoba rivality mezi soupeři. „V okresním přeboru se hrávalo proti sousedním dědinám, jako jsou Šatov nebo Únanov. To byly tradiční zápasy, při kterých se občas stalo, že fanoušci vyběhli na rozhodčího nebo se fotbalisté porvali mezi sebou. To už je ale historie,“ směje se Vašina.

I po letech Tasovice platí za oblíbenou fotbalovou adresu v regionu. „Snažíme se s hráči jednat na rovinu a splnit, co slíbíme. Kluci vědí, že můžou kdykoliv za vedením přijít. V kabině je výborná parta,“ vysvětluje současný předseda jihomoravského celku.

Letos uplyne jedenáct let od historického postupu Tasovic do divize. Má klub ambice posunout se v budoucnu ještě výš? „Ne, pro nás byl vrchol už krajský přebor. Postup do divize byl nad plán. Máme 1200 obyvatel, široko daleko jsme nejmenší dědina v divizi. O třetí lize neuvažujeme. Chceme především rozvíjet mládež a přilákat víc dětí k fotbalu,“ přibližuje Vašina.

V minulosti v Tasovicích oslavili padesáté i šedesáté výročí založení klubu, letos jsou kvůli koronavirovým opatřením opatrnější. „Oslavy 75. výročí zatím neplánujeme, současná situace takovým akcím nepřeje. Možná jubileum oslavíme později. Kluci mají každý rok po skončení podzimní i jarní části soutěže závěrečnou, alespoň jednou do roka se potkáváme s fanoušky. Uvidíme, jak to letos vše dopadne,“ dodává Vašina.