Suverénní lídr divize i v prvním poločase nacházel skulinky v sevřené obraně hostů, ale koncovka se mu nedařila. Naštěstí si všechno vynahradil ve druhých pětačtyřiceti minutách.

„Bylo to o tom, otevřít zápas vedoucím gólem. To se nám povedlo až ve druhém poločase. V závěru potom Bzenec zjednodušil a víc otevřel hru a tam se projevila ta naše síla. Všichni tři střídající hráči naši hru oživili, ale měli to jednodušší, protože Bzenec, jak jsem řekl mám pro přímočaré pěkné akce udělal víc místa,“ shrnul hodnocení utkání trenér Zbyněk Zbořil.

Ve druhé části ovšem mohli hosté jeho týmu cestu za třemi body zkomplikovat. Za stavu 2:1 ale svoji vyloženou šanci spálili.

V blanenské sestavě se opět neobjevil Michal Ordoš, který zřejmě dostane delší čas na vyléčení svého vleklého zranění. Zřejně až do letní přípravy naskočí také stoper Radek Mezlík.

FK Blansko – Slovan Bzenec 6:1

Poločas: 0:0. Branky: 55. a 57. Urbančok, 79., 81. a 89. Tulaydan, 90. Chloupek – 61. Petrucha. Rozhodčí: Polák – Slováček, Fabeš. ŽK: Smrčka, Mlýnek (oba Bzen.). Diváků: 444.

Blansko: Doležal – Feik, Huška, Buchta, Sedlo – Paděra – Přerovský (65. Chloupek), Urbančok, Bednář (75. Minx), Štrombach – Traore (70. Tulaydan). Trenér: Zbyněk Zbořil.