Blansko – Na trávníku dosud možná nejtěžšího jarního soupeře Sokola Tasovice se v neděli přestaví lídr divizní skupiny D FK Blansko. Blanenský trenér Zbyněk Zbořil už dříve sokoly zařadil do minisérie tří těžkých soupeřů po sobě. Předtím Rosice (venku 3:1) a Stará Říše (doma 1:1).

FK Blansko. Ilustrační foto. | Foto: Josef Kratochvíl

Tasovice jeho odhady potvrzují. Všechna čtyři svá jarní utkání vyhrály, a to hrály doma jen to první. Sokoli porazili Břeclav 4:0, následovaly výhry 3:0 v Havlíčkově Brodu a shodně 2:1 ve Strání a v Nových Sadech. „Počítáme s tím, že to bude hodně těžký zápas, Tasovice jej určitě pojmou jako výzvu, tedy jako první porazit Blansko. Na druhou stranu jsme na ně nachystaní. Víme o tom, že minule to z naší strany herně nebylo dobré, a doufám, že jsme se z toho domácího zápasu poučili. Škoda, že nebude hrát vykartovaný Bednář, ale kádr je natolik široký, abychom si s tím poradili,“ ujistil Zbořil.