Minulý týden jste se sešli po dlouhé pauze k prvnímu tréninku. Jak jste se těšil na soupeře?

Dá se říct, že jsem odpočítával dny, kdy znovu naskočíme do tréninkového procesu. Pro fotbalistu je velmi těžké chodit každý den běhat a trénovat individuálně. Myslím, že je daleko lehčí a efektivnější, když máte kolem sebe při tréninku spoluhráče a trenéry.

Jak vypadaly první týdny přípravy pod novým trenérem Oldřichem Machalou?

Dá se říct, že jsme se do toho hned pustili naplno, protože jsme měli na programu dvě přípravná utkání. Ale zápas nám dá vždycky víc než trénink, takže si myslím, že z tohoto pohledu to bylo fajn.

Tři dosavadní utkání jste vyhráli, Vrchovinu jste porazili 2:1, Znojmo 6:0 a Kroměříž 2:0. Jak se vám v nich hrálo?

Po takhle dlouhé pauze bylo určitě těžší zvyknout si na zápasové tempo, ale myslím, že jsme duely odjezdili naplno a s chutí si zahráli.

Proti Znojmu jste otevřel skóre krásným gólem. Jaká byla branková situace z vašeho pohledu?

Po rohovém kopu se ke mně dostal míč za hranicí vápna. Prvním dotekem jsem si jej nachystal ke střele, která se povedla. Jsem rád, že mi to tam takhle padlo, do podobných situací se chci dostávat častěji, protože tím mohu mužstvu pomoct.

Jak se vám hraje pod novým koučem, kterým je velezkušený Oldřich Machala?

Spolupráce s novým koučem je zatím na výborné úrovni a věřím, že to do budoucna zužitkujeme. Trenér má představu, jak máme hrát, zatím se ale poznáváme. Myslím, že by si vše mohlo sednout a můžeme předvádět slušné výkony.

Stále není jasné, jakou bude Blansko hrát soutěž, zda třetí, nebo druhou ligu. Je to velká komplikace?

Tuto záležitost vůbec nemůžeme ovlivnit. Chystáme se nejlépe jak můžeme, abychom byli připraveni na jakoukoli variantu a v lize poté mohli dosahovat dobrých výsledků.

KRYŠTOF SEVERA