V Moravskoslezské fotbalové lize jsou nováčkem, přesto dosud nepadli. Fotbalisté Blanska zvládli vstup do sezony na jedničku. Po pěti odehraných kolech ses jedenácti body v tabulce vyhřívají na stříbrné příčce.

Naposledy rozprášili na domácím trávníku Velké Meziříčí. Soupeři nasázeli pět branek, sami nelovili míč ze sítě ani jedinkrát. „Byl to náš nejlepší letošní zápas. Zatím jsme tolik gólů nedali, teď jsme se konečně rozstříleli. Soupeř hrál otevřeně, dosud, proti nám týmy spíš bránili a těžko se přes obranu dostávalo,“ okomentoval triumf křídelník Blanska David Štrombach.

Blanenským se dosud nadmíru daří. „Na zápas přišlo přes tisíc diváků, což je pro nás měřítko, že něco děláme dobře. Vítězství ale nepřeceňuji. Čeká nás náročný týden a zápasy ve středu i sobotu. Anglických týdnů jsme zatím mnoho neměli. Hodně jsme trénovali, teď pojedeme NHL modelem – budeme hrát bez tréninku. Doufám, že to zvládneme. Máme široký kádr, což je naše výhoda,“ uvedl kouč Jihomoravanů Zbyněk Zbořil.

Kaňku zatím vidí v produktivitě. „Zní to blbě po vítězství 5:0, ale trápí nás koncovka. V neděli jsme dali pět gólů, ale byly tam také tyčky a břevna. Do šancí se dostaneme, ale už je neproměníme. Chybí nám snajpr, co dá patnáct nebo dvacet gólů za půl roku,“ zalitoval trenér.

V posledních třech utkáních vstřelili jeho svěřenci vždy jen jeden gól. „Svedli jsme těžký zápas s béčkem ostravského Baníku, kde jsme dostali branku až v závěru. Mají silný mančaft, ještě ukážou svou kvalitu. V Dolním Benešově jsme zase selhali jako favorit a nakonec honili bod až v nastaveném čase. Právě tam nás zabila produktivita,“ vrátil se Zbořil ke dvojici remíz 1:1.

Na druhou stranu obrana Blanska dosud kapitulovala pouze ve třech případech. „Po postupu jsme museli tým poskládat odzadu, aby fungoval. V divizi jsme nebyli pod takovým tlakem, ale tady nám nikdo nic neodpustí. Zatím si hráči dali říct a gólů jsme dostali jen málo. Soupeře do šancí nepouštíme,“ vyzdvihl lodivod.

Ten převzal ambiciózní celek v zimě a vybojoval s ním postup z divize. „Rozdíl je to nesrovnatelný. Delší dobu se pohybuji ve třetí lize, takže mě překvapila menší kvalita v divizi. Tento ročník v MSFL bude navíc nejtěžší za dlouhou dobu. S návratem rezervních mužstev spadne snad třetina soutěže, takže to nebudeme mít snadné,“ prorokoval Zbořil.

Opřít se přitom může o fotbalisty se zkušenostmi z nejvyšších soutěží. Jedním z nich je právě Štrombach, jenž oblékal dres brněnské Zbrojovky i Znojma. „Jsem v Blansku už půlrok a zvykl jsem si. Rozdíl vidím v rychlosti hry. Soutěž je pomalejší, s míčem mám víc času. Fotbalově to ale oproti Znojmu takový rozdíl není. Teď přišlo osm nových posil, máme dobrý tým,“ popsal.

Snad i proto zatím místo v zahajovací sestavě jisté nemá. „Nic není jasné, i když jsem zatím hrál pokaždé. Tým se točí, máme posty kvalitně obsazené,“ popsal hráč, jenž se v nové sezoně zatím střelecky neprosadil.

Ač se týmu daří, pohledem na tabulku v Blansku čas netráví. „Atmosféra je dobrá, ale o cílech jsme si nic neříkali. Na to je příliš brzo. Musíme hrát a soustředit se na zápasy. Nad ambicemi se můžeme zamyslet před koncem soutěže, teď to nemá cenu,“ dodal.

JAROSLAV GALBA