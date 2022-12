2:1, 4:2, 3:5, 3:3. To byly výsledky Blanska v prvních čtyřech kolech pod vedením Vorlického. Za dva zápasy mužstvo nasázelo víc gólů než v předchozích devíti utkáních a v ofenzivních choutkách už do konce podzimu neustalo.

V osmi posledních podzimních kolech Moravskoslezské fotbalové ligy dokonce nebyl v soutěži žádný celek, který by vstřelil víc gólů než Blansko. Není divu, jihomoravský klub jich zvládl hned čtyřiadvacet, tedy v průměru tři na utkání.

Kde nastala hlavní změna? Bylo jich víc, hlavně ale Vorlický skvěle nastavil nový herní styl velmi mladému kádru, který v Blansku má. Mužstvo začalo hrát náročný a ofenzivní fotbal s jasným pokynem držet míč na zemi. „Filozofie trenéra Vorlického hraje velkou roli, podle mě sedí týmu lépe. Hrajeme víc kombinační fotbal po zemi, což přináší ovoce i v koncovce, góloví hráči z toho těží,“ popsal blanenský kapitán Filip Smrčka.

A také se šestačtyřicetiletý stratég nebál experimentovat. Hned v prvním utkání udělal šest změn v základní sestavě, častokrát pak do zápasů vyslal jedenáctku se třemi útočnými hráči. Ofenzivní styl mu fungoval, Blansko pod jeho vedením poskočilo o sedm míst v tabulce. „Nebojíme se hrát, vzrostlo nám sebevědomí. A navíc je ještě spoustu aspektů, na kterých s námi trenér chce pracovat,“ podotkl Smrčka.

Vorlickému se navíc povedlo mladý tým velmi rychle poznat. Použil k tomu i neortodoxní metodu, kdy po kvalitních a vyhraných utkáních proti Uničovu a Uherskému Brodu nasadil do následného zápasu proti rezervě Slovácka hned šest nových tváří. „Byla to možnost vidět další hráče v zápasu. Těch příležitostí během rozběhlé sezony tolik není a já tým pořád poznávám,“ přiznal tehdy blanenský lodivod. Záměr mu sice bodově nevyšel, jihomoravský celek prohrál 3:5, do zbytku podzimu ale Vorlický tušil, co od náhradníků může očekávat.

Kvalitní formu pak Blansko už jen korunovalo v posledních třech podzimních utkáních. Smetlo Hodonín i Vítkovice a zvládlo nesmírně důležitý duel ve Znojmě. A hlavně snad poprvé na podzim konsolidovalo základní sestavu.

Ofenzivu třetiligového týmu táhli především desetigólový Miloš Kapur a devítigólový Karel Jaroš. Aby však mužstvo pokračovalo v útočném koncertu i na jaře, potřebovalo by konečně klidnější přestupové období. A tomu zatím moc nenasvědčuje. „Vypadá to na pár odchodů, o některé hráče je zájem, takže vlastně nevím, s kým budeme startovat přípravu,“ nastínil Vorlický.