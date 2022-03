„Tušili jsme, že klub soutěž odhlásí. Chtěl jsem jít pryč a jsem rád, že se to povedlo,“ řekl čtyřiadvacetiletý ofenzivní hráč.

A přestože ještě na konci února vedení Dolního Benešova usilovalo o zvrat, celek ze Slezska ve třetí lize opravdu předčasně skončil. „Už i před sezonou jsme měli takový problém, že nebylo dost hráčů. Nakonec jsme dokázali kádr sestavit tak, aby byl konkurenceschopný,“ prozradil Pecuch. Dolní Benešov obsadil v tabulce šestnáctou pozici.

Jenže situace v klubu se o půl roku znovu opakovala. „Vedení podle mě nemělo vůli mužstvo nějak udržet. Na poslední chvíli otočilo, snažilo se to zachránit, což se už nepovedlo. Teď zřejmě musí zaplatit nějakou pokutu a bude se rozhodovat, kde a jak Benešov skončí,“ zmínil Pecuch, jenž v podzimní části třetí ligy odehrál dvanáct zápasu a vstřelil jednu branku.

V zimě nakonec zakotvil v Blansku, na které dostal doporučení také od líšeňského trenéra Milana Valachoviče. S ním přišel do kontaktu v Hlučíně. „Měl jsem sice i další nabídky z třetí ligy, ale jelikož teď bydlím v Brně, mám to do Blanska nejblíž,“ vysvětlil Pecuch, jenž v jihomoravské metropoli studuje čtvrtý ročník na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Ke kádru blanenského kouče Petra Vašíčka se připojil na začátku února a v zimní přípravě naskočil do tří utkání. „Šlo asi ještě vidět, že jsme nově složený tým, takže některé zápasy jsme odehráli hůř, některé líp,“ podotkl Pecuch, který v generálce proti olomoucké Sigmě B mírnil gólem porážku 1:5.

Na nové fotbalové prostředí si nyní zvykal po dlouhých pěti letech, které strávil v Dolním Benešově. Předtím od čtyř let oblékal v mládežnických kategoriích výhradně dres Hlučína. „Kluci v Blansku jsou výborní, parta taky super. V kabině mě přijali úplně v pohodě a jsem tady zatím spokojený,“ ujistil Pecuch.

Jeho pozice v sestavě je v záloze. „Teď nastupuju i na kraji, ale nejvíc mi to vyhovuje ve středu hřiště, kde hraju odmala,“ líčil Pecuch. A jaké jsou jeho hlavní fotbalové přednosti? „Technika, hra jeden na jednoho a rychlost,“ vypočetl.

Soutěžní premiéru v novém týmu si zřejmě odbude v neděli, kdy Blansko od čtvrt na jedenáct dopoledne přivítá na umělé trávě v Mlýnské ulici rezervu druholigové Vysočiny. „Očekávám soubojové utkání, protože Jihlava musí sbírat body a každý zápas je pro ni důležitý. Musíme se zkrátka vyrovnat agresivitě soupeře a uspět,“ dodal Pecuch.