V lednu přišlo vysvobození. Vedení se s ním dohodlo na rozvázání smlouvy a jedenatřicetiletý obránce v pátek oblékl dres třetiligového Blanska. Shodou okolností proti Zbrojovce, která potvrdila roli favorita a zvítězila 7:2. „Bavili jsme se, jestli budu hrát. Ve čtvrtek jsem byl poprvé na tréninku a měl jsem trochu obavu skrz zranění. Ne proto, že je to Brno, ale abych se rozhýbal. Jsem rád, že to vyšlo a pokecali jsme s klukama,“ řekl zadák Sukup.

Jak jste se ocitl v Blansku?

Řešili jsme rozvázání smlouvy s Brnem a měl jsem nějaké nabídky spíš ze Slovenska, které pro mě nebyly tak zajímavé. Zvolil jsem, že zůstanu v Česku. Dvakrát jsme si sedli s panem Mertou (mecenáš klubu – pozn. red.) a zdálo se mi hodně perspektivní, jak mluvil o budoucnu, co plánuje s Blanskem. Přišel jsem výhledově pomoct do druhé ligy. Pro mě bylo hlavní, že klub o mě projevil zájem.

Ovšem jdete o soutěž níž…

Nebral jsem v potaz, že je to třetí liga. Chtěl jsem po té době hlavně hrát. Půl roku jsem skoro nehrál a už jsem nechtěl nic vymýšlet, nějaké zkoušky, ukázat se někde. Šel jsem tam, kde mě chtěli, to u mě zvítězilo.

Takže už jste tady nastálo?

Zatím to vypadá, že ano. Jsme domluvení do léta a uvidíme potom, jak to bude, zase si sedneme.

Chcete pomoct výhledově postoupit, nebo už na jaře?

Určitě na jaře, jsou tady ambice postoupit do druhé ligy, to byl hlavní cíl. Kluci tady jsou výborní fotbalisté, skoro všichni prošli vyššími soutěžemi, není to typicky třetiligový klub. Vidím v tom velkou perspektivu. I na tréninku i zápasech je patrné, že neztrácíme ani fyzicky, ani fotbalově, nevidím to tady špatně.

Vedení v tabulce o pět bodů vás k postupovým ambicím opravňuje…

Jsem tady krátce, nevím, jak mluví vedení, nezjistil jsem to, ale ambice musí být jasné. Vedeme tabulku a klub i my chceme postoupit. Nechci za nikoho něco vyhlašovat, ovšem já postoupit chci.

Zůstáváte profesionálním fotbalistou?

Momentálně mám k tomu něco malinko bokem, nejde, abych zůstal jenom profi fotbalista. Ale žádná práce od sedmi do tří to ještě není, spíš vypomáhání.

K tomu pomohl Oldřich Merta?

To zatím ne. Jsem z Uherského Hradiště, je to pro mě složitější. Pan Merta má pracovní působiště jinde, pro mě by to bylo hodně dojíždění. Zvolil jsem si jinak, aby mi to vyhovovalo skrz děti, rodinu. Jak je známo, ve třetí lize se trénuje po práci, odpoledne, takže jsem nechtěl být úplně bez rodiny. Mám to nakombinované, abych byl taky doma, ne od šesti do devíti večer pryč, to bych nepřijal. Jsem na něčem domluvený v Uherském Hradišti.

Trénujete v Blansku denně?

Teď je plán čtyři tréninky v týdnu plus zápas, tak je to v celém týdnu i v soutěži, nic by se měnit nemělo. Tréninky jsou výživné, v tom není problém.

Mužstvo vidíte na úrovni druhé ligy?

Myslím si, že určitě. Něco jsem prošel a když porovnám s kluby ve druhé lize, je Blansko na podobné úrovni.

Měl jste rozepři s Pavlem Eismannem?

Ne, pokecali jsme si v dobrém, nehádali jsme se. Sem tam jsme si něco samozřejmě řekli, hráli jsme spolu rok a půl, jsme dobří kamarádi.

Jak se ohlížíte za koncem ve Zbrojovce?

Nevím, vzal jsem to, jak to bylo. Nemůžu říct, že něčeho lituji. Prostě přišla taková situace a musel jsem se k tomu nějak postavit. Vidím vše momentálně dobře, nejsem nějak nešťastný, jsem spokojený. Bylo to zajímavé, ale už se k tomu nechci vracet. Je to za mnou, jsem v novém klubu a už myslím dopředu.

Ovšem zaskočil vás takový konec.

Nečekal jsem to, ale už jsem to říkal, nechci se k tomu vracet.

Bylo těžké pořád jen trénovat?

Ve čtvrtek jsem asi po třech měsících měl první trénink s míčem, proto jsem hrál jen poločas. Tři měsíce jsem pořádně netrénoval na hřišti, spíš jsem běhal a bylo to složitější. Jsem bez herní praxe, ale čtrnáct dní a je to v pohodě.

Takže poločas proti Brnu vám stačil?

Ještě bych mohl. Samozřejmě jsem trénoval dost, když jsem měl volno, protože jsem čekal, co bude, nechtěl jsem být nepřipravený. Ale je rozdíl běhat dokolečka a hrát zápas, nebo být na tréninku, změny směru si člověk nenatrénuje sám.

Znal jste spoluhráče v Blansku?

Samozřejmě, znám snad půlku kabiny, buď podle jmen a se spoustou jsem se potkal.