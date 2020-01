Nové angažmá však nebere jako konečnou zastávku. „Mám před sebou určitě ještě čtyři roky a věřím, že můžu hrát výš,“ říká jedenatřicetiletý útočník.

Loni se vrátil po šesti letech v zahraničí do české ligy, kde postupně nastupoval v Hradci Králové, Jihlavě a naposledy ve Zlíně. Ztracenou formu měl autor pětadvaceti prvoligových gólů najít v dresu Slovácka, za které odehrál pouze necelých devadesát minut. Proto v září putoval na soupisku třetiligového Vyškova, kterému pomohl čtyřmi góly v devíti zápasech k pozici ve středu tabulky.

Rodák z města Foča s víc než stovkou ligových startů ještě před sezonou léčil zranění achilovky. „Momentálně nemám žádné problémy a dostal jsem se do dobré kondice. Dva měsíce ve Vyškově mi hrozně pomohly. Cítím se opravdu skvěle,“ říká Harba.

Kádr byl plný

K současnému lídrovi třetí ligy přitom mohl zavítat už v létě. „Navázal jsem kontakt s vedením Blanska, jenže k němu došlo pozdě. Kádr byl plný, proto jsem šel do Vyškova, kde mě trenér Trousil znal a hned mě chtěl. Domluvili jsme se, že když nenajdu v zimě klub z vyšší ligy, nebo ze zahraničí, půjdu do Blanska,“ vysvětlil.

Zajímavá nabídka přišla a už se zdálo, že Harba zamíří do týmu z první slovenské ligy. Nastaly ovšem problémy v komunikaci, a tak podepsal smlouvu na rok a půl v Blansku. „Stále mám motivaci jít výš. Kdyby se náhodou objevila po sezoně lákavá nabídka, představitelé Blanska mi slíbili, že se dohodneme,“ popisuje Harba.

Cíl je postup

Hráči Blanska nastoupí do jarních bojů v čele tabulky s náskokem pěti bodů na Petřkovice. „Hlavní cíl je jednoznačně postoupit, když kluci sezonu rozehráli tak dobře. Přišel jsem týmu pomoct, střílet branky a doufám, že se na konci jara budeme radovat,“ přeje si Harba.

Bosenský útočník, který odehrál i jeden zápas za reprezentaci, si odbyl premiéru v dresu Blanska v přípravném utkání proti 1. HFK Olomouc. K vysoké výhře 6:1 přispěl dvěma góly. „Je to rozdílový hráč. Kvalitu předvedl hned v prvním poločase, co za nás odehrál. Bylo vidět, že má týmu co nabídnout a jen doufáme, že se předvede i na jaře v ostrých zápasech,“ vyjádřil se blanenský trenér Zbyněk Zbořil, který s novou akvizicí počítá na post podhrotového útočníka.

Nový klub si zatím chválí. „Na třetí ligu máme skvělé podmínky. Hráči jsou kvalitní a na tréninku všichni poctivě jezdíme. Je vidět, že každý bojuje o místo v základní sestavě,“ hodnotí Harba. V kabině hlavního kandidáta na postup naskakuje už osm hráčů se zkušenostmi z první české ligy.

Hrůza v Koreji

Nejlepší etapu fotbalové kariéry prožil Harba v Jihlavě, kde se dokonce ucházel o titul cizince ligy za rok 2014. Na zahraniční misi se vydal po úspěšném podzimu ve Zlíně. Postupně se stěhoval do Jižní Koreje, Turecka, Albánie a na Slovensko. „O zkušenostech ze zahraničí se mi těžko mluví. Po fotbalové stránce jsem se cítil nejhůř v Koreji. Povedla se mi příprava, pak jsem nastoupil do ligového utkání a trenér mi po poločase oznámil, že se mnou ruší smlouvu. Prý jsem se neukázal,“ vzpomíná nechápavě na složité období.

Bosenský útočník se nevzdal a trval na platnosti smlouvy. „Odmítl jsem hned skončit. Chtěl jsem si vydělat aspoň nějaké peníze, když se ke mně takhle zachovali. Půl roku jsem tam jen trénoval s béčkem a chodil ráno sám do posilovny. Kontroloval mě juniorský trenér, a kdybych tam nebyl, dostanu asi pokutu,“ líčí.

Když nemohl na hřiště, snažil si život v exotické destinaci užít naplno. „Nebylo to pro mě jednoduché. Naštěstí tam se mnou byla manželka, sám bych to psychicky nevydržel. Jde o úplně jiný svět, ale nakonec jsme si ho společně užili,“ přibližuje Harba.

Haris Harba

Věk: 31

Místo narození: Foča, Bosna a Hercegovina

Starty v české lize: 101

Počet ligových gólů: 25

Předchozí kluby: Olimpic Sarajevo (Bosna a Hercegovina), Hradec Králové, Vysočina Jihlava, Spartak Trnava, FK Sarajevo, Fastav Zlín, Bucheon FC 1995 (Jižní Korea), Erzurumspor (Turecko), 1. FC Slovácko, Vyškov

PAVEL ŠŤASTNÝ