Jarní domácí premiéra ale odhalila problémy Startu v plné nahotě. Hranice sice bojovaly, žádný speciální výkon však nepředvedly, přesto si z jihu Moravy odvezly jasnou třígólovou výhru. „Vše se odvíjelo od našeho výkonu, který zase nebyl optimální. Takhle jsme nebyli zvyklí hrávat,“ kroutil hlavou Frimmel.

Ten řešil komplikace už před výkopem sobotního utkání, na marodce jsou totiž oba hrotoví útočníci brněnského týmu. Realizační tým Startu tak musel improvizovat. „Je to složité. Alespoň už se nám uzdravil Lukáš Rogožan, kterého jsme poslali do ofenzivy, ale Martinové Zikl a Březina jsou dlouhodobě mimo. Musíme se s tím nějak porvat,“ podotkl lodivod nováčka.

Stejně jako v utkání s Bohunicemi si však Start opět neužil gólovou radost. Naopak hosté se prosadili hned třikrát. Skóre otevřeli už ve dvanácté minutě, kdy se z přímého kopu milimetrově trefil Jakub Rolinc.

Důležitou chvíli pak nabídl závěr první půle, kdy domácí nevyužili obří šanci na vyrovnání a naopak podruhé lovili míč ze sítě. „Paradoxně jsme druhý gól dostali poté, co šel Lukáš Rogožan sám na gólmana. Svou šanci neproměnil a z protiútoku hned inkasujeme. Zase to byla 44. minuta, těsně před přestávkou, to samé se nám stalo v Bohunicích. To je špatně,“ zlobil se Frimmel.

Po změně stran se jeho svěřenci snažili o zdramatizování utkání, snahu jim však kazily chyby v rozehrávce i malá kreativita. „Pak už se stav otáčel těžko, ale tentokrát jsme na to ani neměli herní kvalitu. Ani jsme si nevytvořili větší příležitosti, ze kterých bychom mohli vstřelit branku,“ tušil domácí lodivod.

A tak se potřetí prosadili hosté. Skóre uzavřel v 83. minutě Rolinc, tentokrát měl ale mnohem jednodušší úlohu, ke gólové radosti mu totiž stačilo proměnit pokutový kop.

Start ještě před tím vyzkoušel i jeden zajímavý tah, na hrot útoku totiž v sedmdesáté minutě poslal vysokého forvarda Petra Svobodu, kterého si při ofenzivní nouzi vypůjčil z Kuřimi. „Řešili jsme nominaci do poslední chvíle, takže u něj se jednalo spíš o takovou výpomoc,“ objasnil Frimmel.

Celku z Lesné tak po druhé prohře 0:3 v řadě patří osmá příčka a čeká jej jihomoravské derby s rozjetým Blanskem. Na jeho hřišti se představí v pátek od tří hodin odpoledne.