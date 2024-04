PODÍVEJTE SE: Rozklížený Start doma hodinu trápil lídra, výhru však slavil Baník

Propadli se do totální hráčské krize. A to až tak velké, že byl pro páteční utkání zapsán na soupisku i asistent trenéra Lukáš Matyska. Kromě brankáře Adama Špeldy s ním na lavičce seděli čtyři mladíci, kteří se do sestavy dostali vůbec poprvé. Fotbalisté Startu Brno přesto v předehrávce 24. kola třetí ligy dlouho vzdorovali lídru tabulky, nakonec ale doma s rezervou ostravského Baníku padli 0:2. „Je to obrovské zklamání,“ hlesl brněnský kouč Milan Frimmel.