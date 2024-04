Jeho svěřenci zatím na jaře zářili, do Hranic jeli se dvěma výhrami v zádech. Jenže na Velký pátek nedokázali zopakovat předchozí výkony. „Stoprocentně to byl náš nejhorší jarní zápas z pohledu herního projevu. Mám pocit, že jsme do Hranic dojeli až moc sebevědomě, s pocitem, že se nemůže nic stát. Velmi rychle jsme začali zjišťovat, že se něco stát může,“ pokračoval Schneider.

Domácí hráči si přitom opět vystačili s velmi jednoduchým stylem hry. Na mizerném trávníku téměř rezignovali na kombinační fotbal, míče co nejrychleji nakopávali nahoru. „Byl to velmi jednoduchý fotbal. Soupeř vše odkopával za obranu a poměrně mu to fungovalo. Chtěli jsme hrát kombinačně, ale vůbec se nám to nedařilo. Na tom terénu, který byl ve strašném stavu, to totiž ani nešlo,“ podotkl bohunický lodivod.

Hosté tak v první půli nepředvedli téměř nic, ani Hranice se příliš nevytáhly. Diváci tak sledovali velmi nudný poločas. „Byl to opravdu špatný zápas, který v ničem nebyl hezký. Bylo tam hrozně moc nepřesností, divák musel trpět, protože to s fotbalem nemělo nic společného. Taky jsme tomu ale moc nepřidali. Po horším úvodu jsme se trochu probrali, měli jsme náznaky šancí, ale to bylo vše,“ rekapituloval Schneider.

Hranice přesto odcházely do kabin nadmíru spokojené. V nastavení první půle se totiž ujaly nesmírně důležitého vedení, když se prosadil útočník Jakub Rolinc. „To byl úplný vrchol. Ve čtvrté minutě nastavení kopeme standardku z půlky, neabsolvujeme souboj, soupeř si v klídečku zpracuje balon, nakopne jej za obranu a jde ve čtyřech do brejku. Už jsme se nestihli vrátit a byl z toho gól do kabiny, kterým jen vyvrcholil úplně prospaný poločas,“ kroutil hlavou trenér.

Ten následně svým svěřencům dal hlasitě najevo, že s jejich výkonem rozhodně není spokojený. „Museli jsme trochu udělat vítr v kabině, protože nešlo, abychom se prezentovali takovým fotbalem. Ve druhé půlce snaha byla, to klukům nemůžu odepřít, chyběla nám ale kvalita ve finále. Snažili jsme se o kombinaci, ale jak jsme hráli pomalu a nepřesně, tak to byla voda na mlýn soupeři, který hned balon vracel zpátky,“ popsal Schneider.

Bohunice se ani nedostaly do větší šance, Hranice si svým defenzivním stylem vedení poměrně v poklidu uhlídaly. „Říkal jsem klukům, že je někdy obtížnější hrát proti takovým soupeřům. Jedinou variantou bylo vše nakopávat a to nám prostě nesedí. Máme techničtější hráče, nejsme tak velcí a fyzicky zdatní. Hranice hrály to, co chtěly a co jim asi funguje, s pětičlennou obranou, vše rovnou nakopávaly pryč, vůbec neřešily, jestli je to přesné, nebo ne,“ líčil bohunický stratég.

Jeho svěřenci si sice udrželi patnáctou pozici, jejich ztráta na Hranice však narostla na osm bodů. Navíc se na ně tlačí poslední tři celky třetiligové tabulky. „Někdy je potřeba trochu spadnout z hrušky dolů. Zrovna my si to tedy úplně nemůžeme dovolit, ale máme týden, abychom se oklepali a zase se posunuli dál,“ burcoval Schneider.

Brněnský tým se po dvou venkovních utkáních vrátí domů, v sobotu v jihomoravském derby hostí Blansko. Cílem je zmenšit narostlé bodové manko na týmy před sebou. „Některé výsledky nám nahrávají, nejblíž teď v tabulce máme Rosice, na které ztrácíme sedm bodů. Takže v následujících třech kolech musíme hrábnout, abychom je dotáhli a nespoléhali se stále jen na to, co se děje za námi,“ dodal.