Oba trenéři si před utkáním řádně splnili svůj domácí úkol. Domácí Bohunice i Blansko přesně věděly, co chtějí hrát i s čím přijde soupeř. „Věděli jsme, jakým způsobem soupeř hraje a celý týden jsme se na to připravovali. Chtěli jsme být v hlubokém bloku a zahušťovat střed s tím, že bychom čekali na chybu soupeře a vyráželi do brejků,“ popsal bohunický kouč František Schneider.

Nejméně nadšení z důkladné taktické přípravy však byli fanoušci. V první půli totiž sledovali pomalou hru s minimem šancí, Blansko po většinu času kombinovalo mezi defenzivními hráči a hledalo skulinku. „Umíme hrát aktivní fotbal, ale ve chvíli, kdy se domácí tým poskládá do bloku na svou polovinu a čeká na naše chyby, tak není nic efektivnějšího než soupeře trpělivě uběhat. Nemá smysl nějak zmatkovat a rychle se hnát dopředu, dokud má soupeř síly,“ podotkl blanenský lodivod Jiří Vorlický.

FOTO: Blansko v divoké druhé půli vedlo i prohrávalo, nakonec z Bohunic veze bod

Druhá půle mohla vypadat podobně, jenže obraz hry úplně změnil úvodní gól. Blansko se v 53. minutě dostalo do vedení a domácí museli otevřít hru. „Blansko se dostávalo do hry tím, že získávalo druhé míče, my jsme naopak balony rychle ztráceli. O přestávce jsme změnili rozestavení, protože jsme chtěli vystrčit růžky a myslím, že se to dařilo. Jen jsme v jedné situaci zaspali a hosté šli do vedení,“ rekapituloval Schneider.

Od úvodní branky vzala většina předzápasových taktických plánů za své. Diváci najednou sledovali svižný fotbal a do závěrečného hvizdu viděli ještě tři góly. „V první půli jsme byli výrazně lepší, myslím, že i po změně stran jsme více kombinovali, ale po dvou chybičkách jsme dostali dva góly. Trošku to s námi zamávalo, ale dokázali jsme se z toho dostat a znovu se vrátit na kombinační vlnu,“ poznamenal Vorlický.

Domácím skvěle vyšlo střídání. V 65. minutě přišla na hřiště dvojice Dominik Šmerda a Radim Ševčík, která probudila naději na rychlý obrat.

OBRAZEM: Domácí trápení neuťal ani skvělý úvod. Start od Znojma vyfasoval trojku

Nejprve v 74. minutě Ševčík vybojoval penaltu, kterou proměnil Šmerda, o šest minut později Ševčík dokonal otočku. „Měl jsem to takto namyšlené, že kluky pošlu do zápasu v průběhu hry. Oba jsou rychlostní typy, otravují soupeře, dokáží změnit rytmus hry. S jejich příchodem začal celý tým být aktivnější, dá se říct, že oba naše góly udělali oni dva,“ ocenil přínos žolíků domácí stratég.

Jenže ani to nebylo vše. Blansko bleskurychle odpovědělo, s konečnou remízou panovaly v obou táborech smíšené pocity. „Moc dobře jsme tušili, co by se mohlo stát, kdybychom v Bohunicích neudělali ani bod. Co se týká tabulkového pohledu, tak z tohoto hlediska spokojený jsem. Celkově jsou to ale smíšené pocity, protože když jsme se konečně dostali do vedení, tak jsme soupeře dostali na koně,“ hodnotil utkání blanenský lodivod.

FOTO: Další krok k postupu. Derby béček rozsekl Potočný, Zbrojovka skolila Líšeň

Jeho svěřenci jsou po dvaadvaceti kolech jedenáctí s devítibodovým náskokem na Blansko. Tatranu patří šestnáctá příčka. „Myslím si, že dva góly soupeře nebyly ani tak o umu Blanska, jako spíš o nás. Někde jsme vždy zaspali. Před zápasem bych remízu bral. Když už jsme ale skóre otočili, tak je škoda, že jsme vedení neudrželi, protože musíme sbírat každý bod,“ doplnil Schneider.