Blansko - V přehrávaném utkání 30. kola E skupiny Moravskoslezské divize fotbalisté Blanska sice zaokrouhlili svůj střelecký účet na rovných 100 gólů, ale ani dvě branky jim tentokrát body nepřinesly. S Novými Sady doma překvapivě prohráli 2:3.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Kratochvíl

Jednou to přijít muselo, ale se soupeřem, který dlouho bojoval o holou záchranu, porážka bolí dvojnásob. „Moc mě mrzí, že jsme to nedotáhli do konce bez prohry. Teď sice máme hodně problémů a těšíme se na konec, ale myslím si, že se to dalo zvládnout. Bylo to je o nás,“ posteskl si trenér Zbyněk Zbořil.