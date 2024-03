Oba týmy se po první části sezony pohybovaly ve spodní polovině tabulky, i to byl další z důvodů, proč chtěly vítězně vstoupit do jarní fáze sezony. Jihomoravské derby však potěšilo jen Rosice, které si na vlastním trávníku uzmuly tři body. „Vyhráli jsme, takže určitě panuje spokojenost,“ těšilo kouče Slovanu Petra Čuhela.

V táboru hostí panovala úplně odlišná nálada. Blansko totiž v přípravě mělo dobré výsledky, v prvním jarním kole však rozhodně nepodalo ideální výkon. „V prvním poločase jsme ještě měli pasáže, kdy jsme více kontrolovali hru. Po obdrženém gólu jsme ale absolutně rezignovali na náš způsob hry a nebyli jsme vůbec nebezpeční,“ zlobil se pro klubový web blanenský lodivod Jiří Vorlický.

Přitom to byly Rosice, které v zimě musely řešit odchody hned několika klíčových hráčů, nedávno je doplnil Daniel Přerovský, který zamířil do Bohunic. Slovan za ně ale sehnal náhrady, které ihned zapadly do týmu. „Věděli jsme, že potřebujeme posílit, myslím si, že přišli kvalitní hráči. Některé posily jsme přivedli až na poslední chvíli, ani nestihly žádný přípravný zápas, ale hráli jsme jako tým, i když tam byly nějaké chyby,“ připustil Čuhel.

První poločas ještě nabídl vyrovnanou podívanou, po změně stran už však vládl na trávníku celek z Brněnska. Rosice se navíc rychle prosadily, skóre otevřel ve 47. minutě Fila. „Vnímám, že tým po rychlém gólu Rosic druhý poločas vůbec nezvládl. Nekladli jsme žádný odpor, nebyla tam touha zvrátit výsledek. Z naší strany to bylo málo,“ pokračoval v kritice Vorlický.

Jeho svěřenci ani za nepříznivého stavu nedokázali převzít taktovku nad utkáním, Slovan byl nadále nebezpečnější. Na konečných 2:0 navýšil v 78. minutě, když se opět trefil Fila. „Celý týden jsme se připravovali tak, abychom situace po ztrátě míče řešili lépe. Přesto se nám to nedařilo. Musím říct, že se na nás Rosice opět velmi dobře připravily, obě branky daly po našich ztrátách,“ ocenil soupeře blanenský stratég.

Domácí celek se sice ani přes výhru neodpoutal z dvanácté příčky, o bod ale přeskočil svého sobotního soupeře. „V prvním poločase hrálo Blansko velmi dobře. Tam měli šance oni i my, bylo to o tom, kdo dá první gól. Povedlo se to nám a následně už jsme byli lepším týmem, jsme rádi, že jsme to potvrdili výhrou,“ rekapituloval Čuhel.

Ten do základní sestavy poslal hned tři hráče, kteří jeho celek posílili v zimě. Trojice David Moučka, Stanley Charles Chukwudi a Adam Jágrik zvládla utkání velmi dobře. „Ze začátku ještě nebylo vše ideální, ale to je normální. Ve druhém poločase jsme předvedli hned několik velmi dobrých akcí, mohli jsme vstřelit i další góly,“ podotkl rosický stratég.

Blansko po prohře může těšit alespoň zapojení Simona Studeného po nečekaném návratu. Devatenáctiletý hráč měl totiž nakročeno do Startu Brno, se kterým i odehrál většinu přípravy, nakonec ale pokračuje jeho hostování v kádru trenéra Vorlického. „Vzhledem k tomu, že nám před startem jara vypadli čtyři hráči, tak nám příchod Studeného pomůže. Jsme rádi, že jej tady máme,“ doplnil blanenský kouč.