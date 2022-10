Celkově to bylo značně bláznivé utkání. Už v prvních šestatřiceti minutách viděli diváci hned čtyři góly, spokojení však být nemohli, třikrát se totiž prosadil mladý tým Slovácka. Domácí kouč ihned reagoval a ze hřiště stáhl trojici hráčů. „Nebylo to kvůli výkonu kluků, které jsem střídal, hráli dobře. Potřebovali jsme ale zareagovat na situace, kdy soupeř přebíral iniciativu ve středu pole a velmi rychle nás přečísloval. Proto jsme poslali do hry zkušenější hráče,“ nastínil Vorlický.