Právě sobotní utkání bylo typickým úkazem posledních týdnů. Na hřišti moravskoslezského celku Blansko herně nepropadlo, jenže rozhodla jediná jeho chyba z osmadvacáté minuty, kterou soupeř okamžitě potrestal. „Zase to od nás nebylo špatné, vlastně klukům ani nemáme moc co vytknout. Jedině snad tu chybu, která vedla ke gólu. Ale plácáme se v tom, nedokážeme prostě dát gól. I když předvedeme výkon, který není špatný, tak si z toho zase body neodneseme,“ nechápal Mihola.

Pokud někde jihomoravský klub tlačí nejvíc bota, je to právě v ofenzivě. Po devíti kolech má pouhých pět vstřelených branek, což je nejméně v soutěži. „Trochu to je o chybějícím sebevědomí, ale hlavní faktor hraje smůla. Minulý podzim jsme to měli naopak, padlo nám tam cokoliv, do čeho jsme kopli, jednou se to našemu hráči odrazilo do brány i od zad. Teď je to úplně jiné, prostě to nemůžeme protrhnout. Lítá nám to po tyčích, břevnech nebo vytáhne soupeřův gólman skvělý zákrok. Kluci na tréninku makají, ale v zápasech tu smůlu prostě neprorvou,“ litoval bývalý hráč Kunštátu nebo Moravské Slavie.

Předposlední pozice v tabulce už pomalu doléhá na celé mužstvo, které je navíc velmi mladé – proti Frýdku-Místku poslal trenér Vašíček na hřiště sestavu s věkovým průměrem lehce nad dvaadvacet let. „Trochu to může být problém, na druhou stranu u mladých hráčů je dobré, že vše berou jinak než kluci o deset let starší. Méně se v tom topí, nepropadají do takové deprese. Shodli jsme se ale, že nám chybí zkušenost jak na hřišti, tak v kabině,“ nastínil Mihola.

Právě zkušeného hráče chtěl jihomoravský tým na konci přestupového období nutně přivést. Jenže se nezadařilo. „Je to těžké. Někoho jsme chtěli, jednali jsme s místním útočníkem, který je zkušený a pomohl by nám. Jenže jsme se zase nedohodli s jeho klubem. Někoho bychom potřebovali, ale hráčský trh je hodně přebraný. Očekávám, že si teď v týdnu sedneme, pobavíme se o tom a vyjasníme si, kdo má být v týmu lídr,“ uvedl bývalý útočník.

Pokud něco Blansku může pomoct, je to los nejbližších zápasů. Hned tři z následujících čtyř utkání totiž sehraje na vlastním hřišti, už v sobotu přivítá Uničov, který je zatím jen o tři příčky výš. „Jsem věčný optimista, takže věřím, že to zlomíme už teď proti Uničovu, pomoct nám může i domácí prostředí. A pak až jednou vyhrajeme, tak si myslím, že se to odšpuntuje a už zase budeme pravidelně sbírat body. Prostě to jen musíme prorvat,“ neskládal zbraně Mihola.

Frýdek-Místek - Blansko 1:0

Poločas: 1:0.

Branka: 28. Velner.

Žluté karty: 17. Martiník, 63. Nevřela, 75. Velner, 90. Kostka - 60. Feik.

Rozhodčí: Poláček - Šimoník, Bebenek.

Frýdek-Místek: Gergela - Burgo, Blejchař, Massaniec, Nevřela - Velner (C), Rubý, Martiník (69. Vlachovský) - Hykel (53. Kostka), Kovařík, Konečný (88. Kirschner).

Blansko: Nešetřil - Chyla, Černý, Smrčka (C), Kamenský (85. Psota) - Zúbek, Dano (77. Kapur) - Feik, Holman, Crhan (46. Tulajdan) - Rajčinec.