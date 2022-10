Šestačtyřicetiletý rodák z Boskovic začal s trénováním už před víc jak dvaceti lety, do října 2018 byl i asistentem trenéra u české fotbalové reprezentace do patnácti let. Výpověď dostal po kritice tehdejšího místopředsedy fotbalového svazu Romana Berbra, od té doby se angažoval jen v nižších soutěžích. „Lidsky i kamarádsky si nesmírně vážím Petra Vašíčka, věřím, že v nějaké jiné funkci v klubu zůstane. Beru to tak, že jdu pomoct něčemu, co se nedá aktuálně moc jinak řešit,“ uvedl Vorlický.

Jiří Vorlický

Narozen: 3. července 1976 v Boskovicích.

Hráčská kariéra: Kuřim, Dolní Kounice, Poštorná, Most, Drnovice, Jihlava.

Trenérská kariéra: Boskovice, mládežnické výběry Zbrojovky Brno, asistent trenéra u české reprezentace do 15 let.

Pro předposlední celek Moravskoslezské fotbalové ligy jde o změnu na pozici hlavního kouče po roce a čtvrt. Před loňskou sezonou totiž právě Vašíček vystřídal na lavičce Martina Pulpita a s mladým kádrem vybojoval klidnou jedenáctou pozici. Po rušném létě, kdy se výrazně obměnil blanenský kádr, se však nyní tým spíše trápil. „První krok, který udělám, tak si musím vyhodnotit stav hráčů a celého kádru, protože jsem blanenský mužský fotbal tolik nesledoval,“ přiznal Vorlický.

Toho nečeká vůbec lehká práce. Mladému kádru chybí zkušenosti, dost hráčů je v klubu jen na hostování. Blansko navíc v posledních týdnech trápí i četná zranění. „Neznám zatím názory hráčů, budu komunikovat i s Petrem Vašíčkem a dalšími členy realizačního týmu, abychom se poradili co dál. Neumím teď konkrétně odpovědět, jaké změny musíme udělat. V pondělí jsem mužstvo viděl poprvé na tréninku,“ nastínil bývalý hráč Mostu, Drnovic nebo Jihlavy.

Zbytek realizačního kádru zůstává po trenérské rošádě stejný. Minimálně do zimy. „Průběh podzimu ukáže, co se bude dít dál. Je to pak i na schůzku s vedením, abychom se pobavili o budoucnosti. Já to teď do nějakého většího časového horizontu neřeším, řekli jsme si, že to zkusíme do zimy a uvidíme co dál,“ vylíčil Vorlický.

Až v sobotu od tří hodin odpoledne Blansko vyběhne na domácím trávníku proti Uničovu, bude to pro Vorlického obnovená premiéra na lavičce seniorského mužstva po víc jak deseti letech. „Muže jsem naposledy oficiálně trénoval v Boskovicích, než jsem přešel na mládež. Neměl jsem teď ale vůbec čas nad tím nějak přemýšlet. Vidím svou výhodu, že znám hodně kluků z mládeže a že mám zkušenost s mužským fotbalem z dřívějška. Jinak se teprve uvidí,“ doplnil odborník na fotbalový rozvoj.