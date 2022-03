V tomto přestupovém období přivítali trenéři v mužstvu devět nováčků, rušno ovšem bylo i na cestě z klubu. „Pohyb v týmu byl větší, než jsme čekali. Odešla nám hlavně kvalita jednotlivců, ale zároveň přišlo víc hladových hráčů s okresními vazbami," přiblížil Mihola.

Nejvýraznější zásah do hry blanenského celku představují ztráty ofenzivních fotbalistů Guye Retena Elekany a Marka Macha. První z nich zakotvil ve druholigové Viktorii Žižkov, jedenadvacetiletý záložník pak ve Zbrojovce, kam se po půl roce vrátil. „Jejich individuální herní činnosti byli pro nás nadstandardní. Když se hrálo o jeden, dva góly, dalo se na ně spolehnout. Teď se zodpovědnost rozloží na víc hráčů," zmínil asistent trenéra.

Blansko nastřílelo v podzimní části třetí ligy čtyřiatřicet branek za sedmnáct zápasů. A je možné, že průměr vstřelených gólů na duel bude o něco nižší než v současné době. „Těžili jsme hlavně z toho, že jsme soupeře dokázali přestřílet. Ráz zápasů se nyní změní a padne v nich třeba jen jeden, dva góly. Už to nebudou výsledky 5:4 nebo 4:3. Plánujeme hrát spíš zezadu na nulu a hrozit z rychlých útoků," odtajnil Mihola.

Speciální dresy Blanska? Hezké gesto, říká Tulaydan. Na Ukrajině má rodinu

Přesto ještě se svými kolegy z realizačního týmu toužili po podhrotovém útočníkovi třeba z druhé ligy, který by ofenzivu podpořil. „Chtěli jsme na pozici desítky sehnat zkušenějšího a kvalitního fotbalistu, ale nedostatek hráčů je nejen v nižších, ale také vyšších soutěžích. Nepoštěstilo se nám proto sehnat kluka, na kterém by naše ofenziva stála. Svým způsobem nás to ale nemrzí," poznamenal Mihola.

Jihomoravané mají totiž z podzimu nahráno sedmadvacet bodů a patří jim ve třetiligové tabulce osmá pozice. „Chceme si už připravit tým i na příští sezonu. Větší prostor dostanou hráči jako třeba Štěpán Alexa, který je věkově ještě dorostenec. Na něm chceme ale do budoucna postavit tým a nejen on má teď půl roku na to, aby se s tou rolí a soutěží sžil," vysvětlil Mihola.

A jaké jsou ambice mužstva pro jarní odvety? „Priorita je záchrana, ale náš malý cíl je, abychom se udrželi do desátého místa," pravil Mihola.

Záleský vyměnil třetí ligu za Ráječko. Rozhodl jsem, práce je priorita, říká

První duel rozehrají Blanenští už v sobotu v půl třetí odpoledne na hřišti jedenáctého Vratimova. „Chceme urvat co nejvíc bodů a ideálně první tři kola zvládnout, což je důležité pro sebevědomí hráčů i nás jako trenérů. Kluci, kteří v týmu byli i na podzim, vědí, že jsme doma s Vratimovem prohráli gólem v nastavení po naší chybě, takže na jeho hřišti se určitě porveme o bod," podotkl Mihola.

Týden před startem soutěže podlehli blanenští fotbalisté v generálce na domácím hřišti 1:5 rezervě Sigmy Olomouc. V zimní přípravě pak odehráli osm zápasů, v nichž zaznamenali bilanci tří výhry, dvě remízy a tři prohry. „V první fázi přípravy jsme se zaměřili hlavně na kondici, protože v létě na ni nebyl čas, tehdy jsme se potřebovali spíš sehrát. Všechno proběhlo dobře, i když teď víme, že některé věci bychom změnili. Opomněli jsme třeba nacvičování standardek, což budeme ještě dohánět," dodal Mihola.