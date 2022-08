O konečné podobě výsledku značně napověděly už první minuty. Blansko do nich vlétlo s bojovností a nadšením a Velké Meziříčí ihned zatlačilo. Svou snahu navíc korunovalo góly, v pětadvacáté minutě vedlo po trefách Karla Jaroše a Miloše Kapura už o dvě branky. „Když takhle brzy vedete a ještě i dál kontrolujete utkání, tak to potěší každého trenéra. Takže jsem byl s úvodem utkání velice spokojený,“ liboval si blanenský kouč Petr Vašíček.

Ten i přes úvodní vysokou prohru zůstal před zápasem druhého kola v klidu a svým svěřencům stoprocentně věřil. „Prohráli jsme sice s Kroměříží výrazným rozdílem, ale ukázalo nám to, že jsme schopní v určitých fázích utkání držet krok i s favority soutěže. Nyní jsme si to chtěli ověřit v zápase proti soupeři, který je s námi srovnatelný. A myslím, že jsme byli dominantní, především v první půli. Ukázalo nám to, že jsme schopní hrát s našimi konkurenty důstojné partie,“ těšilo Vašíčka.

Svratka až v závěru vydřela výhru nad nováčkem z Kunštátu

K některým změnám však přeci jen blanenský kouč sáhl. Oproti úvodnímu kolu naskočila na Vysočině trojice nových hráčů, s čímž souvisela i změna rozestavení. „Změnili jsme rozestavení, protože jsme tušili, že nás čeká papírově slabší soupeř, než je Kroměříž. Chtěli jsme Velké Meziříčí dostat pod tlak, proto jsme nastoupili s dvěma útočníky. A třeba ten druhý gól byl jen potvrzení, že jsme udělali správný krok, protože téměř celou akci vymysleli právě oba kanonýři,“ podotkl stratég.

Do druhé půle pak celek z okresního města nastoupil s dalšími drobnými taktickými úpravami, které souvisely s poločasovým dvoubrankovým vedením. „Očekávali jsme nějaké přeskupení soupeře, když prohrával 0:2. Tušili jsme, že posílí ofenzívu, aby se ještě o výsledek porvali. Proto jsme o pauze apelovali na zajištěnou obranu, abychom brzy neinkasovali a nedostali tak soupeře na koně. A to se nám povedlo,“ ocenil Vašíček.

Blansko si tak už v poklidu dokráčelo pro tři body, závěrečný tlak soupeře byl ukončený červenou kartou pro domácího Patrika Muchu. Pro svěřence Petr Vašíčka je nyní zásadní venkovní zisk potvrdit i na vlastním hřišti, kde v sobotu přivítají Kvítkovice. „Byl bych špatný trenér, kdybych nevěřil ve tři body. Je třeba si ale dát pozor, Kvítkovice provedly pár změn a jsou ambiciózní klub, netají se tím, že by chtěli být v horní polovině tabulky, možná i v první pětce,“ varoval blanenský lodivod.

Jeho hráči však do utkání mohou jít se získaným sebevědomím z posledního kola, navíc Blansko na Kvítkovice umí – porazilo je třikrát z posledních čtyř zápasů. „Pro nás je to zas takový test, jestli se od utkání s Velkým Meziříčím můžeme odrazit ještě o úroveň výš. Samozřejmě ale hrajeme doma, první domácí zápas jsme vysoko prohráli, takže hodláme fanouškům ukázat, že poslední výhra nebyla jen náhoda a chceme tři body. Myslím si ale, že úplně stejně na tom budou i Kvítkovice,“ dodal Vašíček.

FC Velké Meziříčí - FK Blansko 0:2

Poločas: 0:2.

Branky: 16. Jaroš, 25. Kapur.

Rozhodčí: Denev – Svoboda, Mayer.

Žluté karty: 32. Malata Mirek, 41. Bílý - 67. Zúbek, 96. Psota

Červená karta: 89. Mucha - nikdo.

Velké Meziříčí: Lancman - Puža, Dolejš, Franěk, Partl. Plichta, Malata Mirek (81. Šťourač), Malata Marek (70. Smejkal), Mucha, Bílý (46. Karmazín), Vašíček.

FK Blansko: Kalina - Blažík, Smrčka, Černý - Chyla (54. Crhan), Holman (87. Psota), Dano, Jaroš (87. Rajčinec), Feik (87. Adamec) - Tulajdan, Kapur (66. Zúbek).