Zimní pauza přivedla do Blanska několik skutečně zajímavých jmen. Ondřejem Sukupem počínaje, Harisem Harbou či Robertem Bartolomeem konče. Vskutku zajímavá jména pro třetiligový tým. „Každý z hráčů přišel s nějakým záměrem a uvidíme, jak se naše představy promítnou na hřišti. Všichni jsou zkušení a měli by být pro Blansko přínos,“ hodnotil posily svého týmu kouč Zbyněk Zbořil.

Znamenité posily však v dresu Blanska dlouho nezářily. Po jednom zápase se MSFL zastavila. Nouzový stav tak výrazně zasáhl do fotbalového života v republice a už více než měsíc si blanenští fotbalisté nekopli do míče. "Máme teď čas na věci, na které jsme dříve neměli čas. Karanténu trávím doma s rodinou a ve volnu se snažím zabrat do studia,“ popisuje svůj průběh karantény středopolař Filip Žák. Se spoluhráči však stále zůstává v kontaktu. „S klukama máme skupinu na whatsappu a taky si občas zavoláme,“ říká Žák.

Tréninkové dávky plní hráči Blanska formou individuálních plánů, které dostali před odjezdem na karanténu. „V rámci možností se snažím trénovat doma. Střídám domácí posilování s běháním v přírodě. Když je hezky, tak si jdu zakopat na zahradu,“ rozebírá svůj tréninkový proces blanenský záložník.

Nový start MSFL je však v nedohlednu a prognózy nevypadají příliš příznivě. Omezení pohybu je prodlouženo do dubna a nic nenaznačuje jeho brzký konec. „Budu opravdu moc rád, když se situace co nejdříve vrátí do starých kolejí a opět jsme si můžeme zahrát fotbal. Podle aktuální situace bych však tipoval a obávám se, že se soutěž nedohraje,“ uzavřel Žák.

KRYŠTOF SEVERA