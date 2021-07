Fotbalisté Kroměříže se příjemně naladili na blížící se start třetí ligy. Hanácká Slavia sice v předposledním přípravném zápase inkasovala v úvodních dvaceti minutách dvě branky, ale ještě do přestávky výsledek otočila a nakonec Blansko přehrála 6:2. Pro hosty jde o první porážku po pádu z druhé ligy.

Fotbalisté Kroměříže ve středečním přípravném zápase přehráli Blansko 6:2. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Soupeř má po sestupu úplně jiný tým. To ale neznamená, že by neměl kvalitu. Co mám zprávy, tak přivedl snad tři hráče Líšně (Václav Minařík, Lamine Fall a Guy Reteno Elekana - pozn. red.) i další šikovné kluky. Až se pořádně sehrají, budou mít ještě větší kvalitu. Určitě to bude plnohodnotné mužstvo MSFL,“ je přesvědčený jeden z kroměřížských trenérů Ivo Světlík.