Prohra 0:5 na úvod? Blansko nepanikaří. Náš výkon byl slibný, hodnotí Vašíček

Takový start do sezony si fotbalisté Blanska určitě nepředstavovali. Po úterním vypadnutí z MOL Cupu už v druhém předkole o víkendu svěřenci trenéra Petra Vašíčka začali třetiligovou pouť domácí prohrou s Kroměříží. A to navíc rozdílem třídy 0:5. „Je to pro nás kruté, soupeř měl pět šancí a dal pět gólů. Ta jejich produktivita byla fantastická. Musím ale říct, že náš výkon byl slibný,“ zhodnotil pro klubový web Vašíček.

Fotbalisté Blanska (v červeném) v prvním kole MSFL prohráli doma s Kroměříží vysoko 0:5. | Foto: FK Blansko