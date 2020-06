Blanenští vstoupili do zápasu se Znojmem výrazně lépe než proti Vrchovině, kterou porazili 2:1, ovšem skóre otáčeli.

Už v patnácté minutě se mohli radovat z gólu, když se do odraženého míče opřel Adrián Kopičár a perfektně mířenou ranou otevřel skóre. „Určitě to bylo lepší než v úterý. Byli jsme už takoví rozběhanější. Výsledek je jednoznačný, ale rozhodně z něj velkou vědu nedělám. Mám radost, že měli kluci chuť do hry, bylo vidět nasazení a agresivita,“ měl o zápase jasno domácí kouč Machala.

Blansko - Znojmo 6:0

Poločas: 4:0.

Branky: 15. Kopičár, 24. a 41. Holiš, 28. Minx, 47. Fabuš, 73. Sedlo.

Rozhodčí: Nejezchleb.

Blansko – I. poločas: Maňák – Feik, Huška, Štrbák, Klusák – Ilko, Přerovský, Kopičar, Tulaydan, Minx – Holiš. II. poločas: Záleský – Sukup, Kropáček, Lahodný, Sedlo – Bartolomeu, Žák, Urbánek, Souček – Duba, Fabuš

Znojmo: Repáň (45. Koukal) – Malár, Vocílka, Avdič, Pacula – Coma (46. Kohoutek) – Moravec, Okleštěk – Martinek (70. Dvořáček), Kaššai (80. Polický) – Kirschner (60. Pohanka)

Blansko totiž ještě do konce poločasu nasázelo Znojmu další tři góly a mělo duel jasně ve svých rukou. Nejprve se po vybojování Ilka prosadil Holiš, následně vystihl rozehrávku Znojma Minx a překonal Repáně v brance Znojma.

Debakl první půle dokončil chvíli před poločasem Holiš, jenž si naskočil na precizní centr Klusáka a hlavou poslal míč do sítě. „Bylo to lepší než proti Vrchovině. Nebylo vidět ani tolik ztrát a těší mě, že jsme vstřelili branky i po dobrém presinku, protože na tom jsme před utkáním pracovali,“ měl radost trenér Blanska.

Ve druhé půli nastoupila rozdílná jedenáctka a domácí tým pokračoval ve své krasojízdě, která sice nebyla podpořena takovým množstvím gólů, ale velkým tlakem na branku hostí.

Domácí kouč měl také díky dobře rozehranému utkání prostor i na experimenty. Například na stoperu nastoupil tradiční středopolař Lukáš Lahodný. „Bavili jsme se o něm s Kasim (Martin Kasálek, asistent trenéra – pozn. red.). Uvědomujeme si, že umí zahrát i na jiných pozicích, třeba na stoperu, a krásně tam byl vidět jeho přehled. Umí si to zorganizovat, dát dlouhý balon za obranu,“ dodával Machala. Blansko nakonec nasázelo ve druhé části další dvě branky a zvítězilo vysoko 6:0.

Znojmo sehrálo první utkání po osmi týdnech. „Hrábli jsme si na dno svých sil. Čekali jsme kondiční zápas, což se naplnilo,“ přiznal znojemský kouč Milan Volf.

Blansko teď čeká první venkovní přípravný duel, ve kterém vyzve dalšího soupeře z Moravskoslezské fotbalové ligy – Kroměříž. „Je to kvalitní mužstvo, takže od něj čekám kvalitní výkon.I pro nás to určitě bude těžká zkouška, takže jsem na toto utkání velmi zvědavý,“ uzavřela bývalá dlouholetá opora Sigmy Machala.

KRYŠTOF SEVERA