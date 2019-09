Oba týmy v minulém kole nastřílely svým soupeřům čtyři branky a předvedly mnoho dalších zajímavých akcí a situací. Tentokrát byla jejich nabídka mnohem chudší. Či spíše chudá. Kroměřížský zpravodaj portálu onlajny.com dokonce konstatoval, že: „Velmi nudné utkání končí zákonitě bezbrankovou remízou.“

Šéfové obou laviček fotbalovou hodnotu tak striktně kriticky neviděli „Hodně těžký zápas, byla to víc válka, než fotbal a v podstatě se to celé odehrálo bez šancí. My jsme se tentokráte nepotkali s herní pohodou, hodně jsme kazili a víme, že umíme hrát líp,“ konstatoval trenér Blanska Zbyněk Zbořil.

„Zápas tempo měl, ale bylo v tom víc bojovnosti než kvality. Byl hodně vyrovnaný, taková taktická bitva, ve které obrany předčily útoky. Proto bylo málo střeleckých příležitostí, jen nějaké závary na obou stranách a nějaká střela z dálky. Ani jeden z týmů si nevytvořil vyloženou šanci, kterou by zápas mohl převážit na svoji stranu. Takže remíza je zasloužená,“ bral bod i domácí kouč Bronislav Červenka.

Hosté začali aktivněji. Už v první minutě měli k dispozici rohový kop, pak trestný kop a dvě akce v pokutovém území domácích zastavil rozhodčí pro útočné fauly. Po čtvrthodině se partie začala vyrovnávat, ale odehrávala se převážně uprostřed pole. Výjimkou byly další blanenský trestný kop, který skončil na domácí zdi, a náznak šance ve 28. minutě. V hlavičkovém souboji před domácí brankou sice lépe uspěl Martin Sedlo, ale v dorážce si Dominik Urbančok ukopl míč.

Druhý poločas začal dokonce dvěma blanenskými rohy. Nebezpečnější byl ten druhý, kdy na vzdálenější tyči musel akrobaticky zasahovat brankář Zdeněk Kofroň. Ale stejně následně rozhodčí odpískal ofsajd. Pak se hra vrátila do not z první půle. Tedy k opatrnosti a komplikovanosti směrem dopředu a pečlivé defenzívě. „Ve středu obě mužstva odehrála výborné zápasy a za tři dny předvedla jen boj o každý metr hřiště, bez kvality na míči a v kombinaci. Nakolik se projevil náročný týden a možná i těžký terén se můžeme jen domnívat. V podstatě není co hodnotit. Bod z Kroměříže bereme všemi deseti a jedeme dál,“ dodal Zbořil.

Jak naznačil, řadu nadějně rozehraných akcí zbrzdil i náročný kluzký terén. V přechodové fázi obou soupeřů bylo hodně nepřesností. „Ve druhém poločase jsme několikrát šli, ne snad ani do otevřené obrany, ale do dobře založené akce, ale nedokázali jsme vyřešit finální přihrávku. To stejně vlastně předvádělo i Blansko. Kdyby měl některý z týmů trošičku štěstí, tak by to asi skončilo jeho vítězstvím, ale bylo by to nezasloužené,“ potvrdil Červenka.

SK HS Kroměříž – FK Blansko 0:0

Rozhodčí: Vostřejž – Vejtasa, Černý. ŽK: Buchta (Bl.). Diváků: 140.

Kroměříž: Kofroň – Šmerda, Zavadil, Hloch, Jeleček – Cupák, Mlčoch (60. Marchuk), Machálek (75. Pančochář), Matoušek, Fládr (46. Chytil) – Kovář. Trenér: Bronislav Červenka.

Blansko: Doležal – Ilko, Huška, Štrbák, Sedlo – Buchta – Žák (64. Přerovský), Kopičár (88. Paděra), Šulek, Urbančok (46. Schwendt) – Štrombach (71. Tulaydan). Trenér: Zbyněk Zbořil.