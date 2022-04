Obrat domácího celku pak dokonal v 80. minutě bek Libor Pernica. „Dostali jsme gól po naší hloupé chybě, který byla komunikačního rázu, nedomluvili jsme se tam. Jsme v situaci, kdy potřebujeme body a o to víc tohle mrzí," zdůraznil Vašíček.

Jenže Blanenští vysunuli na hrot útoku stopera Smrčku a vyplatilo se. Dvaadvacetiletý fotbalista se prosadil po rychlém kontru a srazil soupeře. „Dali jsme Filipa dopředu, protože nic jiného nám nezbývalo. V současné době nemáme druhého útočníka, kterého bychom na hřiště poslali. Filipa na té pozici máme vyzkoušeného a měli jsme štěstí, že se to povedlo," řekl blanenský stratég.

Ten už druhý zápas v řadě postrádal kapitána týmu Tomáše Machálka. Zkušený hráč si při porážce 0:4 s Vratimovem natáhl zadní stehenní sval. „Bohužel jeho rekonvalescence nějakou dobu potrvá. Potřebujeme na hřišti osobnost a Tomáš by sám chtěl mančaftu pomoct, jenže nejde to," hlesl Vašíček.

Jihomoravané na hřišti rezervy prvoligového Slovácka získali pátý bod v jarní části sezony a v tabulce se aktuálně nacházejí na devátém místě. „S bodovým přínosem samozřejmě spokojení nejsme. Proflákli jsme hlavně zápas ve Vratimově a myslím, že minulý týden jsme mohli uhrát přijatelnější výsledek s béčkem Baníku (prohra 1:2 - pozn. red.), zápasu by remíza slušela. Aspoň dva body navíc bych bral hodně," pravil Vašíček.

Blansko na podzim získalo sedmadvacet bodů, po zimní obměně mužstva vyhrálo na jaře jen s poslední rezervou Jihlavy 3:1. „Když jsme šli do jarní části, tohle jsme očekávali. Věděli jsme, že jsme kádr oslabili a na to sehnat dva, tři kvalitní hráče v současné době klubová pokladna není. Vsadili jsme na to, že na jaře uděláme tolik bodů, abychom se zachránili. Ještě máme osm kol a pak zhodnotíme, jestli se nám to podařilo, nebo ne," uvedl Vašíček.

Ve druhé části sezony jeho tým obdržel třináct branek v sedmi zápasech, nulu blanenská defenziva udržela jednou při remíze s Rosicemi. „Obranná činnost se oproti podzimu určitě zlepšila, ale limitují nás i zranění a nemoci. V některých zápasech nastoupila jiná stoperská dvojice, což se do hry samozřejmě promítne. I když brání celé mužstvo, defenzivní čtveřice není ustálená, a to se projevuje třeba na komunikaci," podotkl Vašíček.

Důležitou postavou defenzivní řady se ale podle něj stal právě nadějný stoper Smrčka. „Dělá tám hodně. A třeba zápasu ve Vratimově se ze studijních důvodů nemohl zúčastnit a bylo to dost znát. Roste z něj hráč, který je schopný si hru podirigovat," dodal Vašíček.

Další zápas čeká blanenské fotbalisty v neděli na domácím hřišti proti šestnáctým Otrokovicím.

1. FC SLOVÁCKO B – FK BLANSKO 2:2 (0:1)

Branky: 49. Vincour, 80. Pernica - 39. Tulajdan, 90. Smrčka.

Rozhodčí: Marek – Bělák, Dorotík.

ŽK: Vincour, Kudela – Feik, Tulajdan.

Diváci: 116.

Slovácko B: Velich – Bartoš, Vincour, Kočí, Porč (83. Kabelka) – Pernica, Kudela, Polášek, Aldin (67. Koryčan), Pak (60. Yohanna) – Kratochvíla (83. Stropsa). Trenér: Němčický.

Blansko: Vitásek – Šíp (72. Chloupek), Černý, Smrčka, Zůbek – Štencl (86. Fiala), Todorič, Feik, Alexa (46. Blažík), Pecuch – Tulajdan (86. Lick). Trenér: Vašíček.