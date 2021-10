Sigmě k vítězství 3:0 pomohli také hráči z áčka Vepřek, Látal a Matoušek. „Díky nim jsme měli nabitou lavku a věřil jsem, že jej zlomíme. Byl to nadstandardní zápas třetí ligy. Když neprohráváme, tak kluci moje pokyny a výtky berou úplně jinak. Chodí do zápasů s čistou hlavou,“ uzavřel Chromý.

Ani Blansko tak nenašlo recept na mladou, ale neprostupnou obranu. V jedenácti duelech inkasovali Hanáci pouze šest branek a jaké to je, nepoznali už čtyři zápasy v kuse, a to čelili Kroměříži, Velkému Meziříčí nebo Uničovu. Celkově brankář Tadeáš Stoppen drží neprůstřelnost už 409 minut, když jej 8. září překonal ve 41. minutě rosický Koláčný.

To vyústilo ve vedoucí gól Spáčila. Sigma dokázala díky střídajícímu Galusovi ještě zvýšit, ale na malou chvíli vypadla z tempa. „Měli jsme hluchou pasáž, za normálních okolností bych střídal, ale měli jsme spoustu vynucených střídání, protože ještě v poločase mi řekl Látal, který byl týden nachlazený, že nemůže. Naštěstí jsme to zlomili,“ popisoval Chromý.

„David dostal do kolene, Bednár jel na šití,“ přiblížil trenér Chromý. V tu dobu byl stav stále 0:0, když Sigmě nebyla uznána branka kvůli údajné ruce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.