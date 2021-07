Nový kouč Blanska Vašíček: Všechno není úplně ideální, čeká nás boj o záchranu

Po sestupu z profesionální soutěže jsou ve stavu jako po válce, s ekonomickou ztrátou a poloprázdnou soupiskou. Jednu věc už ale blanenští fotbalisté vyřešili, ve třetí lize je povede kouč Petr Vašíček. „Moc trenérů by na tohle angažmá nekývlo, protože už od začátku tady není všechno úplně ideální. Pocházím ale z Blanenska, začal jsem tu i svou mužskou kariéru a cítil jsem, že do toho musím jít,“ prohlásil kouč, jenž Jihomoravany už dřív vytáhl z kraje až do třetí ligy.

Fotbalový trenér Petr Vašíček. | Foto: Deník / Vlach Zdeněk

Váš předchůdce Martin Pulpit řekl, že prostředí v Blansku není pro trenéry ideální. Jak to vnímáte?

Pan Pulpit je profesionální trenér, který to vidí trochu jinak. Jsme lidi, kteří si prošli spíš výkonnostní kopanou od nejnižších soutěží až po strop, kterým je teď třetí liga. Vidím tady oproti němu snahu těch, kteří v klubu zůstali a chtějí s tím něco udělat. I když musím konstatovat, že nás všechny čeká strašně moc těžká práce. Máte už představu o kádru, který bude hrát třetí ligu?

Mám seznam kluků, kteří v Blansku zůstali, což se mi strašně líbí. Sledoval jsem totiž tu krátkou historii klubu a slyšel od hráčů, jak je všechno dobré a v kabině je výborná parta, ale najednou se něco změní a jsou pryč. Teď počítám s klukama, kteří patří Blansku, a za pochodu musíme kádr skládat. Jak dlouho to bude trvat, nedokážu ani říct. S jakými hráči tedy počítáte?

Zatím nechci nic zveřejňovat, jsou ještě přestupní termíny a může se stát cokoli. Konkrétnější budeme na začátku července. Osu hráčů už ale mám. Blansko se vrací do třetí ligy i na stadion v Údolní, nového trenéra už má Přečíst článek › Podle předsedy klubu Zdeňka Veselého budete spolupracovat s kluby z vyšších soutěží. Jak?

Kmenoví hráči nám bohužel už dřív odešli jinam, nyní za pochodu něco připravujeme a jsme závislí na klubech, jako jsou Zbrojovka nebo Líšeň. V krátkém horizontu nám teď vypomůžou, kdyby ne, mužský fotbal tady ani nebude. Z dlouhodobého hlediska si pak musíme hráče vychovat nebo přesvědčit kluky, kteří jsou s blanenským fotbalem nějak spojeni. Máte hráčskou krizi?

Kdo ji dneska ale nemá. Když se podíváte na počet příslušníků fotbalové asociace před dvaceti lety a v současné době, dostanete obrázek toho, že nikdo sportovat nechce. Je proto důležité hráče buď sehnat nebo si je vychovat. Na čem budete tedy stavět v příští sezoně?

Mužstvo sestoupilo a opustilo ho asi deset hráčů základní sestavy, proto teď musíme stavět na poctivosti kluků, kteří chtějí něco dokázat, budou se chtít v týmu etablovat za podmínek, které tady jsou, a případně se prodat. Prozradím, že soupiska je relativně mladá, a pro takové hráče je třetí liga ideální na nastartování kariéry. KVÍZ: Smolař, rekordman i olympionik. Co víte o reprezentantech z jižní Moravy? Přečíst článek › Jaké má Blansko ambice?

Když zabloudím do blanenské historie, kluby se tady pohybovaly v divizi, výš naskočily třikrát. Jednou jsem to absolvoval i já a pro Blansko jde o velký záběr. Teď se opět přihlásila třetí liga a musíme přesvědčit hráče, že se nic nemá vzdávat a budeme se rvát. Podle mě nás ale čeká od začátku holý boj o záchranu. Naposledy jste trénoval Rájec - Jestřebí. Jak jste se domluvili?

Už před čtrnácti dny jsem nastoupil do žákovských kategorií Blanska, ale bohužel situace je taková, že si musíme vypomoct a nejdůležitější je teď obsadit post hlavního trenéra mužů. Domluvili jsme se proto, že udělám krok ještě o jeden stupeň výš a budu trénovat A mužstvo. Budete mít na starosti mládež i muže?

Nemůžu si dovolit opustit svou práci a trénovat profesionálně. Skloubit mládež a muže prostě nejde. Musím tak opustit mládežnickou sféru a snažit se dělat něco pro mužský fotbal v Blansku.

