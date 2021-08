V minulém druholigovém ročníku naskočil v Líšni do osmi zápasů, ve kterých zaznamenal jen osmaosmdesát minut. „Potřebuji víc hrát, je pro mě lepší být na hřišti celý zápas ve třetí lize, než nastoupit na pět minut o soutěž výš,“ vysvětlil bývalý hráč Zbrojovky, v níž si připsal jedenáct prvoligových startů.

I přes hostování v Blansku ale na líšeňském stadionu stráví hodně času. O jeho zázemí bude totiž pečovat dál. „Co se týká práce, nic se pro mě nezměnilo. Trávu máme teď novou, spravila se a hřiště je o hodně lepší. Tomu jsme snad ani nevěřili,“ pravil s úsměvem.

V Blansku se už zapojil do několika přípravných duelů, v nichž se objevil výhradně na pozici stopera. „I když jsem tam už kdysi hrál, je to pro mě něco nového. Chybí mi pořád nějaké taktické věci, ale myslím, že to zvládnu. Neříkám, že perfektně, ale snažím se,“ líčil Fall, jenž se většinou pohybuje ve středu hřiště.

Jihomoravané v přípravě prohráli z pěti zápasů v letní přípravě jen jednou. Třetiligové Kroměříži podlehli na jejím hřišti 2:6. „Kroměříž má víc zkušeností a třetí ligu už hrála, zatímco borci, co jsou teď v Blansku, jí ještě neznají, nebo jen málo. Ten rozdíl tam byl vidět," zmínil devětadvacetiletý fotbalista.

Kádr blanenského celku se oproti minulé sezoně značně proměnil. V novém klubu ale rodák z Dakaru potkal bývalého spoluhráče Tomáše Machálka. Z Líšně s ním do týmu kromě Václava Minaříka zamířil i jeho kamarád Guy Reteno Elekana. „Jsme rádi, že jsme šli spolu. Známe se už dlouho a teď se musíme snažit, aby naše hostování dopadla dobře,“ zmínil Fall.

Nejen pro něj, ale i pro klub je třetí liga výzva. „Jsou tady mladí kluci, nemají tolik zkušeností, ale je vidět, že jsou fotbaloví. Věřím, že všechno bude v pohodě,“ dodal Fall.