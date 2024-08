close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Fotbalisté Hodonína (v zeleném) se v úvodu nového ročníku hledají.

HODONÍN

Daleko od ideiálního startu do nové sezony mají fotbalisté Hodonína, což dokumentovalo i středeční vyřazení v 1. kole Mol Cupu na penalty s divizním Bzencem. „Totálně jsme provařili zápas, který měl jednoznačně skončit v náš prospěch. Místo toho, abychom vedli 3:0, spadlo do naší branky všechno, do čeho soupeř kopl. Těžko se to kouše. Chyběla mi vzadu větší zodpovědnost, v útočné fázi jsem pak postrádal větší tlak,“ hořekoval trenér Hodonína Pavol Švantner.

Naftaři sice vstoupili do sezony domácí výhrou s béčkem Slovácka, pak ovšem následovala prohra 0:3 ve Frýdku-Místku a remízy s Rosicemi a Startem Brno. V tabulce z toho byla pro Hodonín po čtyřech kolech desátá pozice. Šanci na zlepšení mají Jihomoravané v sobotu, kdy od čtyř odpoledne hostím na svém trávníku Hlučín.