Se stejným počtem jihomoravských týmů jako v minulé sezoně odstartuje v úvodu srpna nový ročník Moravskoslezské fotbalové ligy. Sestupující Bohunice totiž nahradila rezerva Zbrojovky Brno, která doplnila pětici Blansko, Hodonín, Rosice, Start Brno a Znojmo. Fanoušci tak opět nepřijdou o brněnské derby, o které se Start a béčko Zbrojovky postarají ve dvanáctém kole, první jihomoravský šlágr však diváci uvidí už hned o úvodním víkendu 3. či 4. srpna, kdy Blansko hostí Znojmo.

Start Brno (v červeném) a Rosice se s nedávno skončeným ročníkem MSFL rozloučily vzájemným duelem, novou sezonu shodně načnou na hřištích soupeřů. | Video: Deník/Jakub Tručka

Náročný los čeká v úvodním kole nové sezony na hráče Startu Brno. Loňský nováček totiž zamíří na hřiště Kroměříže, která v minulém ročníku neúspěšně bojovala ve druhé nejvyšší soutěži. V domácí premiéře Start také přivítá zajímavého soupeře – Unii Hlubinu, která je ve třetí lize nováčkem.

Právě na hřišti Hlubiny načnou sezonu Rosice, které v nedávno skončené sezoně MSFL obsadily dvanácté místo. Slovan se poprvé před svými fanoušky představí o víkendu 10. a 11. srpna, kdy hostí silný Třinec. Následně zamíří k jihomoravskému derby do Hodonína.

Možná nejvíce vyhlížela premiérový los ve třetí lize rezerva Zbrojovky Brno, kterou čeká nováčkovská sezona. Na domácí premiéru si ale bude muset počkat do druhého kola, kdy přivítá Zlínsko, třetí ligu béčko odstartuje na hřišti Uherského Brodu. Dvanácté kolo pak nabídne pikantní šlágr, Zbrojovka v brněnském derby bude hostit Start.

Relativně poklidný los má na úvod ročníku právě Hodonín, který bude obhajovat osmou příčku. Nejprve totiž vyzve doma rezervu Slovácka, následně zamíří do Frýdku-Místku. Ve třetím a čtvrtém kole na Hodonín čekají dvě jihomoravská derby proti Rosicím a Startu Brno.

S největšími ambicemi z jihomoravských týmů vstoupí do nového ročníku opět Znojmo, které skončilo jen bod od druhé příčky. I proto by rádo navázalo povedeným startem, po utkání v Blansku jej čeká domácí souboj se Slováckem B a cesta do Uherského Brodu.

Blansko v cestě za klidnějším ročníkem načne sezonu o prvním srpnovém víkendu domácím duelem se Znojmem, v prvních čtyřech kolech se před svými příznivci představí hned třikrát. Jediné venkovní utkání jej čeká na hřišti Zlínska.

Kromě Bohunic a postupujícího ostravského béčka opustily MSFL ještě Hranice a Frýdlant nad Ostravicí. Rezervu Zbrojovky doplní v roli nováčků Hlubina a Strání, ze druhé ligy sestoupila Kroměříž.