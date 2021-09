Podnikatel z Předklášteří na Brněnsku, který založil úspěšnou společnost Mertastav, po trpkém odchodu z Blanska sport sleduje jen zpovzdálí. „Fotbalu jsem věnoval mnoho let svého života a podpořil jej podobně jako jiné sporty v Jihomoravském kraji nemalými finančními prostředky, veden snahou pozvednout úroveň jihomoravského sportu a přilákat k pohybu a sportování co nejvíce dětí a mladých lidí. Jsem totiž o prospěšnosti sportu skalně přesvědčen a coby patriot Jihomoravského kraje mi na sportovním prostředí v kraji, kde jsem se narodil, záleželo, záleží a vždy záležet bude,“ uvedl Merta ve vyjádření, které zaslal redakci Deníku Rovnost.

A Merta se s ním skutečně setkal, jenže se nedomluvili. „S panem Tunkou jsem se v uplynulém týdnu sešel a to na základě jeho iniciativy. Proběhlo jednání, které však nevyústilo v žádnou dohodu,“ odmítl spekulace Merta.

Jelikož v únoru skončil ve třetiligovém Blansku a od té doby se nikde neangažoval, vypadala reálně možnost jeho zapojení do znojemského fotbalu, kde jako předseda představenstva už nepokračuje Jiří Tunka.

