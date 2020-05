Vítěz nedokončeného ročníku MSFL angažoval kouče Oldřicha Machalu, který naposledy vedl druholigový Prostějov. Dosavadní kouč Zbyněk Zbořil se přesune na pozici generálního manažera klubu. „Každý říká, že chce hrát atraktivní fotbal. Podstatné je ale seznámit se s kádrem a uzpůsobit mu styl hry,“ má jasno šestapadesátiletý stratég.

Jak se vaše angažmá v Blansku zrodilo?

První kontakt přišel před týdnem nebo deseti dny. Vše se domluvilo velmi rychle a dopadlo to, jak to dopadlo. (úsměv)

Dlouho jste se tedy nerozhodoval…

V Prostějově jsem měl smlouvu do léta, ale s panem Jurou (předseda prostějovského fotbalového klubu – pozn. red.) jsme se domluvili, že pokud dostanu nabídku, tak mě uvolní. V tom nebyl žádný problém.

Klub v tuto chvíli stále nemá jistotu postupu do druhé ligy. Počítáte s variantou, že od nové sezony můžete vést tým do bojů v MSFL?

Ta možnost tady stále je. Jde asi o nejhorší situaci vůbec, protože stále nevíme, v jaké soutěži nastoupíme. Čekáme, jestli se první a druhá liga rozjede. Doufám, že všichni budou chtít hrát. Kdyby ne, je to špatně i kvůli lidem, kterým fotbal chybí. Kluci navíc půl roku stojí, to je strašné.

Zažil jste už někdy podobnou situaci?

Určitě ne. Pokud jsou ale vytvořené podmínky pro obnovení soutěží, tak se hrát má. I když bez diváků. Pokud týmy hrát mohou, ale nechtějí, je to podraz na lidi a špatný obrázek fotbalu.

Na lavičce prvního týmu Prostějova jste skončil na konci listopadu, smlouvu jste měl ale platnou do léta. Čemu jste se v klubu věnoval?

Měl jsem dál na starosti týmy do šestnácti a osmnácti let, takže jsem až do přerušení kvůli koronaviru trénoval mládež.

Po přerušení soutěží kvůli pandemii koronaviru nastal fotbalový půst. Jak jste tohle období prožíval?

Hrozně. Když celý život děláte fotbal a najednou na hřiště nemůžete, je to špatné. Pro každého to ale bylo stejné. Nemohli jsme ven, maximálně něco nakoupit nebo na procházku. Nic příjemného.

Těšíte se teď o to víc na start letní přípravy?

Samozřejmě. Začneme na začátku června, abych stihl kluky poznat a zjistil, co v každém z nich je.

S hráči jste se tedy zatím nepotkal?

Ještě ne, zatím jsme ladili administrativní věci, takže nebyl prostor.

Znáte některé z nich z předchozích angažmá?

Davida Bednáře jsem trénoval v HFK Olomouc a samozřejmě znám Michala Ordoše. Jinak ale kluky moc neznám.

Co říkáte na sílu aktuálního kádru?

Je vidět, že šlo Blansko nahoru. Nejprve vítězství v divizi a teď i v MSFL, i když v nedohrané sezoně. Je jasné, že mužstvo je zvyklé vyhrávat. Stojí za tím obrovský kus práce. Je neskutečné, kam se Blansko posunulo.

Probíráte už s vedením klubu případné doplnění kádru?

Měli jsme zatím dvě jednání s vedením, na kterých jsme se bavili o hráčích a tom, jak kádr doplnit.

Prozradíte, na jakých postech bude potřeba posílit?

Bavíme se o tom, ale zatím nechci nic prozrazovat.

Každý kouč má svůj vlastní trenérský rukopis. Jaký je ten váš?

Každý říká, že chce hrát atraktivní fotbal. Podstatné je ale seznámit se s kádrem a uzpůsobit mu styl hry. Když jsem trénoval HFK Olomouc a hráli jsme o ligu, byl jsem zastánce aktivního napadání. V každém klubu je to ale jiné. Je potřeba najít styl, který bude hráčům sedět. Musím se s hráči seznámit a podle toho budeme pracovat.

Na místě asistenta trenéra zůstává i nadále Martin Kasálek. Znáte se?

Určitě, Kasiho jsem trénoval v Bystrci a Kunovicích. Tam bude všechno v pohodě.

Na jižní Moravu se vracíte po více než pěti letech, naposledy jste tady vedl druholigové Znojmo. Máte jihomoravské prostředí rád?

Byl jsem ve Znojmě a předtím v Bystrci. Na Brno vzpomínám rád. Mám radost, že v Blansku jde fotbal taky nahoru a lidi jsou pro něj zapálení.

Na zápasy chodilo pravidelně okolo tisícovky diváků. Těšíte na kulisu po zrušení omezení?

Určitě. Doufám, že lidi budou moci zase brzy chodit na fotbal. Bylo by smutné hrát před prázdnými tribunami.

Oldřich Machala



Narodil se 4. srpna 1963 v Bruntále. Většinu své profesionální kariéry spojil s olomouckou Sigmou, za kterou odehrál coby stoper 414 utkání a dodnes je držitelem klubového rekordu. V nejvyšší domácí soutěži se mu podařilo nastoupit do 195 utkání v řadě. Po konci aktivní kariéry se vydal na dráhu trenéra. Vedl týmy jako rezervu Sigmy Olomouc, Hranice, Kunovice, Bystrc, Lipovou, Hradec Králové, Frýdek-Místek, HFK Olomouc, Znojmo a naposledy Prostějov. Teď se po více než pěti letech vrací na jižní Moravu, kde se upsal Blansku.