Blanensku po podzimu patřila druhá příčka se ztrátou sedmi bodů na první Brno. Změnilo by se podle vás pořadí, kdyby soutěž na jaře pokračovala?

Pořád jsem doufal, že se začne hrát. Věřil jsem, že jsme schopní třeba doma Brno porazit, ale říkal jsem si, že má stejně natolik kvalitní tým, aby si první místo pohlídalo. Přál jsem si, abychom aspoň obhájili loňský druhý flek, což ve finále tak dopadlo, máme ho bez boje podle podzimního pořadí. Chtěli jsme Brno ještě potrápit.

Jaký máte názor na ukončení soutěže?

Velký fotbal od třetí ligy dolů skončil, Blansku chybělo ještě šestnáct zápasů, protože jsme odehráli jen první jarní kolo, a právě proto jsem do poslední chvíle myslel, že malý fotbal může začít, když se hraje jen osm zápasů. Když se ve velkém fotbale soutěže hrát nebudou, tajně jsem doufal, že se malý fotbal může hrát každý týden. Začalo by se třeba koncem května a hrálo se do konce července, to by se možná zvládlo. Samozřejmě chápu rozhodnutí, zdraví je na prvním místě, asi vedení soutěže nechtělo riskovat a respektuji to.

Skončili jste opět druzí, přestože jste v této sezoně nastupovali bez klíčových opor Davida Kršky a Jana Koudelky. Těší vás, jakou sílu má Blanensko i bez nich?

Stoprocentně. Koudy a Krša pro nás byli dva klíčoví hráči a když skončili, řešil jsem spoustu dotazů, jak to budeme bez těch dvou zvládat. Pořád jsem odpovídal, že podle mě i bez těchto nadstandardních hráčů, kteří by chyběli každému celku, máme dost dobrý tým, abychom skončili na medailovém umístění. Jsem rád, že moje slova nevyšla vniveč a že jsme na podzim předváděli takové výkony. Snad kromě prohry v Brně a v Mostě, kdy se nám nesešla stoprocentní sestava, jsme odehráli výborné zápasy. Myslím, že tým potvrdil kvalitu, kterou disponuje.

Změnila se bez Koudelky s Krškou blanenská hra?

Nemyslím, že bychom hráli jinak. I bez Krši a Koudyho máme spoustu tvořivých hráčů a jak už jsem několikrát opakoval, každý v týmu má nějakou roli. Někdo brání, někdo je bojovník, někdo tvoří hru, já jsem tam vesměs od toho, abych všechny akce zakončoval. Jsem rád, že se to na podzim zase nějak dařilo, padalo mi to tam a sbírali jsme body, ale není to jen moje zásluha. Máme vhodně složený tým, v němž každý odevzdává to nejlepší, od čeho na hřišti je a co mu je vlastní. S Koudym a Kršou bychom samozřejmě byli ještě silnější, ovšem i tak máme dost dobré hráče na to, abychom nadále hráli do první trojky.

Už pátou sezonu vládnete střelcům Superligy malého fotbalu. Je to pokaždé těžší?

Pamatuji si, když se mi v první sezoně podařilo tabulku střelců vyhrát, že to byl pro mě velký osobní úspěch. Vůbec mě nenapadlo, že bych korunu krále střelců obhájil. Vyhrál jsem všech pět ročníků a moc si toho vážím, rok od roku je to však těžší. Na druhou stranu na sobě vnímám, že jsem docela vyzrál, gólů ve třetí, čtvrté, páté sezoně jsem dával víc než v první a druhé, kdy jsem jich vstřelil kolem dvaceti, zatímco v minulé padesát.

Takže zrajete jako víno?

Cítím se dobře. I když mi bude dvaatřicet, připadám si líp a líp. Je to samozřejmě zásluha celého týmu, ale jsem starší a dokážu prodat nějaké zkušenosti, hodně mi pomáhají mezinárodní akce jako mistrovství Evropy a světa. Hlavně se cítím v týmu Blanenska velmi dobře, protože vím, že na mě spoléhá. Jsem rád, že mu to touto cestou vracím. Věřím, že není všem dnům konec, že ještě pár let můžu tuhle soutěž hrát a branky stále dávat.

V příští sezoně se Superliga malého fotbalu rozdělí na českou a moravskou skupinu po šesti týmech. Jak se vám to zamlouvá?

Vím, že soutěž rozšíří Kolín, Ostrava a druhý pražský tým, bude to samozřejmě úplně něco jiného. Vždycky jsem byl zastánce toho, aby byla soutěž celostátní, aby se jezdilo po celé republice jako doteď, ale na druhou stranu když nějaký tým cestoval třeba do Mostu, Plzně nebo k nám na Moravu, občas se nesešel v kompletním složení. Myslím, že když se soutěž rozdělí na Moravu a Čechy, týmy budou blíž k sobě a bude to pro ně zajímavější, možná se sejdou nejen dvakrát ze tří zápasů v plném složení, ale snad nastoupí pravidelně v tom nejlepším, co mají. Pracují skoro všichni, kdo soutěž hrají, a bude přijatelnější pro Plzeň jezdit do Mostu než k nám do Boskovic. V plánu je i play-off, tak proč to nezkusit? Pět let se hrálo nějak a změna může přinést oživení a okysličení soutěže.

Zatím se stále připravujete individuálně a čekáte, jak dopadnete s Blanskem?

Je to zatím jen o čekání, žádné informace ani z vedení Blanska nemáme. Samozřejmě každý to sleduje, soutěž jsme vyhráli a teď se čeká na to, jestli odstartuje druhá liga. Pokud mám správné informace, když sestoupí někdo z Moravy, postoupíme s Blanskem do druhé ligy. I vedení klubu podle mě čeká, co bude. Co se týká nás hráčů, dostali jsme na začátku karantény individuální plány, každý si ho plní po svém. Jsem dennodenně na hřišti a trénuji s klukama z Boskovic, kteří hrají v jiných klubech. Udržuji se, samozřejmě týmové trénování a hlavně zápasy mi chybí. Těším se, až zase všechno začne.