Do jisté míry mě to zaskočilo, nicméně vzhledem k tomu jak máme mladý tým, tak moc alternativ z řady zkušenějších hráčů nebylo. Rozhodlo se tak vedení s tehdejším trenérským štábem a určitě jsem tím převzal nějakou zodpovědnost.

Blansku se v úvodu sezony nedařilo, byla na vás o to větší tíha vše zlomit, když jste byl novým kapitánem?

Určitě, když se týmu nedaří a člověk je navíc kapitán, tak má ještě větší touhu to změnit. Ale věřil jsem, že se to otočí, nešťastné výsledky se začnou překlápět na naši stranu a zase to bude dobré. Navzájem jsme se podrželi a teď už se to právě začíná obracet k lepšímu.

Jak moc bylo frustrující, že jste třeba nehráli úplně špatné zápasy, ale nedávali jste góly a sbírali tak prohru za prohrou?

Souviselo to i s psychikou, protože když člověk má takovou negativní šňůru, kdy se nedaří dávat góly, tak už ho to začne ovlivňovat v klíčových momentech. Dolehlo to na nás, cítili jsme třeba, že když jsme byli blízko vstřelení branky, tak jsme měli už jakýsi psychický blok. Nevěřili jsme si, že dokážeme ten gól dát, měli jsme v hlavě už nějakého brouka. Ale když jsme to odšpuntovali první výhrou, tak se všechno zlepšilo a myslím si, že gólů se nám teď daří dávat poměrně hodně.

Nasázel 17 gólů, ale stejně nevede. Dohnat Vorlického je osobní boj, říká Sychra

Po nástupu Jiřího Vorlického na pozici trenéra najednou hrajete velmi ofenzivní fotbal, máte i dost bláznivé výsledky, kde nastala hlavní změna?

Velkou roli hraje jeho filozofie, která podle mě sedí týmu lépe. Hrajeme víc kombinační fotbal po zemi a typologicky je hráčům v našem týmu takový styl bližší. Přináší to potom ovoce i v koncovce, kdy si šance častěji připravujeme právě po zemi a góloví hráči z toho těží.

Stihl už nový kouč udělat i nějaké další důležité změny?

Zatím s trenérem Vorlickým jsme jen krátce, takže chvilku trvá, než jeho filozofie přejde na tým. Ale zaprvé vidím největší přínos už jen v tom samotném impulsu, trenérská změna udělá sama o sobě hodně v období, kdy se nedaří. A pak jsou důležité nové taktické věci, jak máme řešit různé situace na hřišti. Nebojíme se hrát, vzrostlo nám sebevědomí. A navíc je ještě spousta aspektů, na kterých s námi trenér Vorlický chce pracovat. Ale už teď si myslím, že jde vidět, jak to přináší ovoce.

V sobotu od dvou hodin odpoledne vás čeká důležitý zápas ve Frýdlantu, který má jen o bod víc, do konce podzimní části se utkáte i se Znojmem a Vítkovicemi, což jsou přímí konkurenti v boji o udržení. Jak důležité bude tato utkání zvládnout?

Je jasné, že naše postavení v tabulce napovídá tomu, že tyto zmíněné zápasy musíme zvládnout. Utkání proti týmům, které jsou v tabulce okolo nás, jsou vždy o šest bodů. Nicméně my vstupujeme nyní do každého zápasu s motivací ho vyhrát. Pokud se nám podaří tyto důležité zápasy zvládnout, tak pak v zimě můžeme pracovat s větším klidem.

Kousek od medaile! Koblasa potvrdil skvělou formu, na dráhovém MS skončil čtvrtý

Mrzí vás, že je zatím Blansko v tabulce až na sedmnácté příčce?

Samozřejmě mrzí, nicméně pořád je před námi ještě druhá polovina sezony. Třeba Otrokovice vstupovaly minulou sezonu s osmi body do jarní části a taky to zvládly. Pevně věřím, že naši situaci ještě před koncem podzimu vylepšíme a za půl roku už budeme v tabulce úplně někde jinde.

Máte hodně mladý tým, ve kterém chybí zkušení hráči, je tak na vás mladých, abyste přebrali zodpovědnost?

Určitě je, ale díky absenci výrazně zkušených hráčů je naše parta zase dost jednotná, protože se dá vlastně říct, že vzhledem k našemu věkovému průměru jsme jakási juniorka. Jsme prostě mladí, můžeme se adaptovat na různé změny, takže možná je to lepší v přizpůsobování se stylu hry, který po nás trenér chce. A můžeme hrát běhavější fotbal vzhledem k tomu, že máme mladé, atletické kluky.