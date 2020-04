Neprofesionální fotbalové soutěže svaz zrušil v momentě, kdy vládli třetí lize. Fotbalisté Blanska tak neúplný ročník zakončili na prvním místě, když z osmnácti zápasů vydolovali šestatřicet bodů. Přesto ještě mají možnost postoupit.

Pokud se totiž opět rozjedou dvě elitní domácí soutěže a z druhé ligy klesne moravský klub, právě Blanenští dostanou možnost zahrát si na podzim o patro výš. Za současné konstelace by jim to vyšlo. Vítkovice jsou v druhé nejvyšší soutěži na sestupovém patnáctém místě. „Je to naděje, za kterou jsme rádi. Spíš než fakt, s nímž počítáme. Sezonu jsme měli nějakou rozehranou, pokud se teď zruší všechno, přijdeme o postup,“ podotkl kapitán Jihomoravanů Jiří Huška.

V klubu dál doufají v přesun do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Stále máme šanci. Věřím, že se druhá liga dohraje s příznivým výsledkem pro nás. Doufám v to. Je to takové lákadlo pro všechny v týmu zejména potom, co se nám povedl podzim a všichni chtěli postoupit,“ doplnil.

Ukončení nižších soutěží přijímá bez hořkosti. „Beru to, jak to je. Když jsme se po posledním zápase v Uničově bavili, zda ligu zastavit, byl jsem pro. Taky mám rodinu a strach, abych domů něco nedotáhl. Za pozastavení jsem byl rád. Se zrušením se nedá nic dělat a musíme to přijmout,“ nestěžoval si Huška.

Doma se teď snaží udržovat, ať je fit na budoucí duely. „Trenéři nám zaslali individuální plán, který dodržujeme. Navíc mám teď postavený dům a dodělává se venek. Takže v rámci silové přípravy držím denně v ruce lopatu, krumpáč i kolečka. Jinak samozřejmě běhám okolo a dělám věci, kterou jsou možné,“ přiblížil dvaatřicetiletý obránce.

Huška blanenský dres obléká od léta 2018 a za aktuálními úspěchy mužstva vidí hlavně atmosféru v kabině. „I po letních změnách se tu sešla suprová parta, kolektiv bez problémů. Všichni šlapali, jak bylo třeba, a každý hráč, i když třeba nerad, vzal od trenéra roli, kterou mu přidělil. Musím říct, že tohle je jedna z příčin. Tým se dal perfektně do kupy po charakterní stránce,“ vyzdvihl.

Ač je Blansko v Moravskoslezské fotbalové lize nováček, zdání může klamat. Má totiž v kádru hráče se zkušenostmi z nejvyšších soutěží. Namátkou třeba gólman Martin Doležal nebo Bosňan Haris Harba „Je tu plno kluků se zkušenostmi. I kluci ze Slovenska tam prošli první či druhou ligou, takže kvalitu mají,“ dodal Huška.

Také je jeden z nich. Odchovanec brněnské Zbrojovky za ni naskočil do čtrnácti prvoligových mačů. Pakliže by tak letos Blansko postoupilo a Brnu by návrat mezi elitu podruhé nevyšel, střetl by se svým starých klubem. „To mě ani nenapadlo, protože stále věřím, že Zbrojovka postoupí. Přeji si to. Má být jinde, než kde se momentálně nachází,“ uzavřel.

JAROSLAV GALBA