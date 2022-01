Po podzimním osmém místě v třetiligové tabulce řada blanenských hráčů svými výkony oslovila i zájemce z vyšších soutěží, o ofenzivního záložníka Marka Macha usiluje druholigová Zbrojovka, odkud odešel loni v únoru. „Snažíme se o jeho návrat a měl by s námi začít zimní přípravu,“ potvrdil sportovní manažer brněnského celku Tomáš Požár.

Přestože jedenadvacetiletý fotbalista ještě ve Zbrojovce novou smlouvu nepodepsal, v Blansku se v pátek na tréninku neobjeví. „Marek na sto procent nebude. Zbrojovka na něj uplatnila právo, byla tam nějaká klauzule a vrací se,“ prozradil kouč Vašíček.

Z hostujících hráčů se z Blanska do mateřské Líšně vrací Václav Minařík a do Vyškova Nikola Todorič. A nejlepší střelec týmu v soutěži Guy Reteno Elekana je také na odchodu, oblékat by však neměl ani dres Líšně, která je jeho aktuálním zaměstnavatelem. „O Retenovi jsme jednali, byl tam nějaký zájem, ale nevím, v jakém stádiu se věc nachází,“ komentoval situaci líšeňský trenér Milan Valachovič.

Gabonský ofenzivní hráč Elekana na podzim gólově táhl Blansko, když vstřelil jedenáct branek. Dohromady s Machem jich zaznamenali šestnáct. „Odcházejí nám klíčoví hráči do ofenzivy a jak se s tím vypořádáme, uvidíme až na jaře. Marek a Elekana nám udělali dost bodů a někde teď musíme ubrat a naopak někde zase přidat,“ poznamenal Vašíček.

Blanenští už také pokukují po posilách, které hledají především v nižších soutěžích. „Když přijdeme o čtyři hráče, bude nás dvanáct třináct, proto musíme kádr doplnit. V létě se k nám nikomu nechtělo, ale kluci si mezi sebou řeknou, že se tady závazky plní, všechno je v pořádku a že cesta do Blanska není jak do jámy. Konkrétní jména ještě ale neprozradím,“ mlžil Vašíček.

Jeho svěřenci se poprvé sejdou na tréninku v pátek, v zimní přípravě je pak čeká šest zápasů. Poprvé se střetnou 22. ledna s divizní Bystřicí nad Pernštejnem. Generálku udehrají 27. února s třetiligovou Sigmou Olomouc. „Musíme zlepšit defenzivní práci a rozvinutí akcí, protože jsme teď měli hru založenou především na individuálních schopnostech," líčil lodivod jihomoravského celku.

A jaký bude hlavní cíl Blanska v zimní pauze? „Chceme hlavné zapracovat nové hráče, taháme kluky z nižších soutěžích a oni vědí, že je to rychlejší a kvalitnější soutěž a musejí se přizpůsobit. My trenéři v Blansku jsme ale na takové výzvy zvyklí," usmál se Vašíček.