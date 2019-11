Nebylo to poprvé, co Blansko v roli favorita nezvládlo vstup do zápasu. I v Novém Městě inkasovali hosté již ve druhé minutě a po půlhodině získali domácí, jak se nakonec ukázalo, druhou brankou rozhodující náskok.

Michal Ordoš sice ještě do přestávky snížil, ale vyrovnat se hostům přes velkou převahu ve druhé části nepodařilo. „Tak, jako máme patent na propadáky, jako to bylo minule s Otrokovicemi (porážka doma 1:4, pozn. red.), tak máme i patent na závěrečné nebo důležité zápasy. Umíme se vytáhnout proti favoritům. Třeba na jaře jsme zázračně zachránili třetí ligu v Kroměříži, loni na podzim jsme vyhráli v posledním kole ve Velkém Meziříčí, kdy jsme měli třináct bodů, a bylo to klasické tonoucí stéblo chytil. Teď jsme i na Blansko byli dobře připravení,“ radoval se z vítězství trenér Vrchoviny Richard Zeman.

Jeho svěřenci hosty nástupem skutečně zaskočili. První šance ještě zůstala nevyužita, ale už následující protiútok přesně zakončil Tomáš Duba. „Opět jsme venku prospali začátek a stejně jako v Rosicích či Uherském Brodě jsme soupeře pustili do šance v úvodní minutě. Tentokrát rovnou do dvou a z té druhé jsme inkasovali. Chystáte se na prostředí, koncentraci na úvod zápasu, na velmi produktivního hráče domácích Dubu a za minutu to máte v bráně právě od něj,“ láteřil trenér hostů Zbyněk Zbořil.

Druhý gól inkasovalo Blansko po rohovém kopu. Na zadní tyči dorážející a nehlídaný Kamil Skalník ještě míč do sítě nedostal, ale nabíhající Radek Matulka prokázal těsně před brankovou čarou dostatek důrazu a balón do branky doslova propasíroval. „V první půli jsme měli málo kvality v posledních třiceti metrech, centry zblokované nebo na nikoho, když už jsme se tam dostali, tak bylo zakončení nedůrazné. Střídáním během druhé půle jsme chtěli tempo vystupňovat, ale nabídnuté šance na vyrovnání jsme neproměnili a nemyslím si, že jich bylo málo. Musím ale říct, že i domácí hrozili z každého brejku či standardní situace a mohli několikrát rozhodnout o osudu utkání,“ dodal k zápasu blanenský lodivod.

Druhý poločas tak nabídl zajímavou podívanou s dramatickou koncovkou a závěrečnou radostí pro domácí tábor. „Hodně zápasů během podzimu jsme zvládli tím, že jsme to na hřišti chtěli víc, dnes byl tento faktor na straně domácích,“ konstatoval Zbořil.

„Luboš Zbytovský a kapitán Kamil Skalník se tady dnes loučili s kariérou. Vždy to byli klíčoví hráči, tahouni mužstva. Bylo cítit, že jejich kamarádi na hřišti chtěli, aby ta rozlučka byla co nejlepší. A povedlo se to. I když jsme samozřejmě měli i štěstí, ale hlavní bylo, že mužstvo si za tím svým šlo. Na tom to bylo založené, asi jsme chtěli víc než soupeř,“ chválil Zeman, který ocenil zejména výkon Michala Odroše.

„To je jejich klíčový hráč. V ofenzívě je to takový tulák, ale nejde mu vzít balon, to je ten rozdílový fotbalista. Mně se taky hodně líbil obránce Štbák a v první půli nám na pravé záloze dělal velké problémy Přerovský,“ dodal kouč Vrchoviny.

Po vlastní porážce a prohře juniorky Sigmy Olomouc v Hlučíně se náskok Blanska v čele tabulky snížil jen o dva body. Podzimní lídr bude mít do jara k dobru pět bodů. „Naše bilance venkovních zápasů není hodná vedoucího celku tabulky. Máme na čem pracovat, ale nechci po takovém nevydařeném zápasu devalvovat naši práci během úspěšného podzimu. Kluci zaslouží poděkování, jako nováček vedeme Moravskoslezskou ligu s pětibodovým náskokem a s pokorou se nachystáme na velmi těžké jaro,“ ujistil Zbořil.

SFK Vrchovina – FK Blansko 2:1

Poločas: 2:1. Branky: 2. Duba, 29. Matulka – 33. Ordoš. Rozhodčí: Slabý – Vojáček, Silný. ŽK: Smetana, Svoboda – Přerovský, Ilko. Diváků: 415. Hráno v Novém Městě na Moravě.

Vrchovina: Maňák – Vašíček, Batelka, Vícha, Smetana - Chloupek (70. Svoboda), K. Skalník, Zbytovský (90.+3. Veselý), Švanda (90. Donkor) - Duba (90.+1. M. Skalník), Matulka (67. Duda). Trenér: Richard Zeman.

Blansko: Doležal – Ilko, Huška, Štrbák, Buchta – Paděra – Přerovský (46. Žák), Kopičár (84. Fabuš), Štrombach (63. Schwendt), Traore (57. Urbančok) – Ordoš. Trenér: Zbyněk Zbořil.