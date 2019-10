Blansko - Výsledky 14. kola Moravskoslezské ligy hrály do karet nováčkovi z Blanska. Ten se po vítězství nad Znojmem 2:0 dostal v čele tabulky do čtyřbodového trháku.

Ilustrační foto | Foto: Petra Ratajová

Znojemští se po sestupu z druhé ligy dočkali v Moravskoslezské prvního vítězství až v šestém kole, ale od té doby jde jejich forma nahoru. Potvrdili to i výkonem na hřišti lídra tabulky. „Momentální forma napovídala, že to bude velmi těžký zápas. Znojmo za posledních šest kol prohrálo jen v Uničově a i u nás sahalo po bodu. Představilo se tu jako organizované, dobře bránící mužstvo a brankář Jícha podal neuvěřitelný výkon. Právě proto to bylo vydřené vítězství, ale o to cennější,“ oddechl si po utkání domácí trenér Zbyněk Zbořil.