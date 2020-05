Blansko převzal v koronavirové pauze nový kouč - Oldřich Machala - a hned druhý den letní přípravy musel svůj tým připravit k těžké zkoušce v podobě utkání s nepříjemnou Vrchovinou. Jihomoravané ji zvládli vítězně 2:1. „Měl jsem z toho trochu obavy jelikož jsme trénovali jen a pouze jeden den, kdežto soupeř už dva týdny. Také to bylo prvních patnáct minut vidět,“ připomenul kouč Blanska momenty, při kterých zatrnulo všem přítomným divákům, kterých bylo méně než 250.

Blansko totiž do zápasu nevstoupilo nejlépe a obrana, respektive brankář Záleský, musela řešit několik těžkých situací. „Bylo poznat, že kluci přes dva měsíce netrénovali s míčem. Po čtvrthodině hry jsme se do toho trochu dostali a začali hrát,“ dodal k úvodu duelu Machala.

FK Blansko - SFK Vrchovina 2:1 (1:1)

Branky: 34. Přerovský, 87. Tulaydan - 31. Dočekal

Rozhodčí: Nejezchleb

Blansko - 1. poločas: Záleský - Sukup, Kropáček, Mezlík, Sedlo - Šmerda, Přerovský, Urbánek, Bartolomeu - Štrombach, Duba. 2. poločas: Nešetřil - Klusák, Huška, Buchta, Souček (Feik) - Ilko, Lahodný, Kopičár, Minx - Tulaydan, Žák

Vrchovina: Šmída - Vašíček, Vícha, Batelka, Bača - Duda - Švanda (76. Dobrovolný), Michal, M. Skalník (64. Starý) - Šteffl (73. V. Veselý), Dočekal

Blanenští po čtvrthodině hry zlepšili svůj výkon a dokázali několikrát ohrozit branku Vrchoviny. Nakonec šli ale jako první do vedení hosté. Po nedůrazu domácí defenzivy proskočil obranou Dočekal a propálil Záleského v brance Jihomoravanů. Vedení však vydrželo jen chvíli.

O několik minut později se totiž k centru dostal Štrombach, jenž našel Dubu, který je v Blansku na zkoušku. Jeho pokus gólman Šmída vyrazil, bohužel pro Vrchovinu jen k Danielu Přerovskému a bývalý hráč Zbrojovky Brno srovnal. „Jsme rádi, že se nám nakonec podařilo vyrovnat, nicméně první půle nebyla ideální,“ uvědomil si kouč Blanska.

Druhý poločas se jeho svěřencům povedl výrazně lépe. Blansko drželo míč ve své moci a až na vyjímečné situace nepouštělo Vrchovinu do větších šancí. „Bylo to živější, rychlejší, hráli jsme agresivněji a na méně doteků, celkově jsme působili lépe. Mám radost z výhry,“ rozebíral Machala druhý poločas.

V něm Blansko dosáhlo tří branek, ale hned dvě z nich nebyly pro ofsajd uznány. Jako vítězný se tak ukázal až moment z 87. minuty, kdy Žák prošel po levé straně a našel připravného Jiřího Tulaydana, jenž poslal míč do sítě. „Nebudeme hodnotit, jestli někdo propadl nebo vyčníval, bylo to skutečně o tom poznat hráče. Mám radost, že se na to nikdo nevykašlal a všichni se snažili. Místy byly vidět prvky, kterými se chceme prezentovat v lize,“ sdělil Machala.

Toho nečeká v Blansku nic jednoduchého, neboť musí přípravit tým, který víc než dva měsíce netrénoval pospolu. Navíc neví, kterou soutěž bude hrát, a práce je tak před ním víc než dost. „Jsme ve fázi, kdy začínáme. Potěšilo mne, že všichni hráči nechali v prvním zápase na hřišti všechno, teď je před námi hodně práce a věříme, že využijeme potenciál, který tu je. Musíme natrénovat, dát se dohromady kondičně a s balonem. Připravit nějaké automatismy, chceme se předvádět dobrým a agresivním výkonem,“ řekl bývalý kouč druholigového Prostějova.

Blansko má v aktuální letní přípravě naplánováno dalších deset přátelských utkání. Hned v pátek se střetne s ještě nedávno druholigovým Znojmem, následně potká dva třetiligové celky v podobě Kroměříže a Vyškova. Poté 12. června zamíří Blansko do divizního Lanžhotu a následně se vrátí na domácí hřiště. Tam se utká opět s Vyškovem a navíc s Uničovem. Poslední venkovní duel přípravy odehraje Blansko v Rosicích a pak se na tři utkání vrátí domů. Podruhé přijede Vrchovina a generálky na ligu budou dva duely s divizními celky - Velkou Bíteší a 1. srpna s Hodonínem.

KRYŠTOF SEVERA