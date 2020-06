Blanenský vítěz letos nedohrané Moravskoslezské ligy výhrou 2:1 potvrdil své druholigové ambice, ale musel o to tvrdě bojovat. „Byl to náš první těžký soupeř. Oni byli velmi dobře nachystaní. Já jsem to čekal. Jsou to taková derby, cítil jsem to, už když jsem byl v Prostějově, když se hrálo s Vyškovem. Jsem rád, že takhle hráli,“ přiznal nový trenér Blanska Oldřich Machala.

VYŠKOV – BLANSKO 1:2



Poločas: 1:2. Branky: 14. Křivánek – 25. a 44. Duba. Rozhodčí: Řezníček – Kolář, Antoníček. Diváků: 150. Hráno v Drnovicích u Vyškova.

Vyškov: Spurný – Oulehla, Pluháček, Krejčí, Řezník – Němeček, Langer, Moučka, Jambor – Nieslanik, Křivánek. Střídali: Hanuš, Jean, Stephan. Trenér: Jan Trousil.

Blansko – I. poločas: Strolčík – Sukup, Huška, Buchta, Sedlo – Ilko, Mihálik, Kopičár, Přerovský – Harba, Duba. II. poločas: Maňák – Kropáček, Mezlík, Štrbák, Feik – Bartolomeu, Lahodný, Tulaydan, Minks – Holiš, Fabuš. Trenér: Oldřich Machala.

Zatímco pro Vyškov to byla přípravná premiéra, Machalovi svěřenci odehráli už tři zápasy. Doma porazili vždy nepříjemnou Vrchovinu 2:1 a Znojmo 6:0, v Kroměříži vyhráli 2:0. Jestliže tedy Machala označil Vyškov za nejtěžšího soupeře, je to pro Vyškovany pocta.

Bývalý skvělý olomoucký obránce přivezl do Drnovic šestadvacet fotbalistů a do obou poločasů postavil samostatné jedenáctky. Přestože v první půli byla na trávníku zřejmě ta silnější sestava, patřila tato část jasně Vyškovu. MFK měl herní převahu i několik vyložených gólových šancí na to, aby poločas jasně vyhrál a ne šel do šaten s jednogólovým mankem. „Odehráli jsme velmi dobrou první půlku. Přehrávali jsme Blansko, vytvořili jsme si velké množství šancí. Až na ty dva góly, kdy kluci prostě nestačili na vysokého Hušku, jsme pracovali dobře i vzadu. Ten poločas měl skončit pět šest dva pro nás. Kromě stoprocentních šancí jsme nastřelili břevno a tyčku, sami jsme chodili na bránu,“ konstatoval vyškovský lodivod Jan Trousil.

„Domácí“ šli do vedení, když kombinační akci zblízka zakončil Radek Křivánek. Vyrovnání hostů bylo podobné, při druhé brance pak vrátil balón před branku hlavou Jiří Huška. Zakončující útočný hrot Tomáš Duba vždy střílel zblízka a prakticky sám před brankářem Štěpánem Spurným.

Na výborně připraveném trávníku se fotbal divákům líbil a opravdu připomněl ty slavné časy drnovické Petry. S přípravným zápasem byli nakonec spokojeni i oba trenéři. „Museli jsme to otáčet, protože první poločas z naší strany nebyl dobrý. Chyběl nám pohyb, strašně moc jsme ztráceli balóny v prostředku hřiště. Byly z toho samé brejky. Přežili jsme to a ta druhá půlka už byla v pořádku, až na to zakončení. Šancí jsme měli dost, abychom to úplně rozhodli. Jsem spokojený, že jsme to otočili i celkově, jako s přípravou,“ ujistil Machala.

„Blansko hrálo už tři zápasy, my jsme se po třech měsících sešli jen dvakrát na tréninku. Takže výkon nebyl špatný. Soupeř do druhé půlky vystřídal všech jedenáct hráčů a na našich bylo vidět, že některým docházely síly. Naopak jiní mě potěšili, jak se celých těch devadesát minut rvali a bojovali. Takže z mého pohledu velice dobrý zápas s velmi silným soupeřem. Jediné, co mě trochu vadí, je ten výsledek. Ten měl být jiný,“ upozornil Trousil.