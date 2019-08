Pod vítězstvím Blanska 1:0 je podepsána především perfektně zvládnutá taktika, zejména v defenzivní činnosti. Hosté se za celý zápas nedostali do jediné vyložené šance. „Pokud za devadesát minut neuděláme ani jednu nebezpečnou akci, tak nemůžeme pomýšlet na nějaké body,“ vystihl hlavní příčiny porážky svého týmu trenér mladých „ševců“ Jan Jelínek.

Přitom hosté se snažili být aktivní, ale naráželi na výborně organizovanou blanenskou obranu. Z ní domácí dokázali přecházet do rychlých brejků a být nebezpeční v koncovce. Po několika nadějných akcích udeřilo v pětatřicáté minutě. Dominik Urbančok „dloubl“ pas na vzdálenější tyč a tam příkladně bojující Daniel Přerovský zatlačil balón k zemi a koníčkem přehodil brankáře Matěje Rakovana.

Domácí pak zejména v závěru mohli své vedení navýšit, ale David Štrombach nedokázal svá dvě sóla na Rakovana úspěšně zakončit a střídající Tadeáš Fabuš zlínského gólmana nepotrestal za špatné vyběhnutí. Obloučkem netrefil prázdnou branku. „Neřekl bych přímo, že bychom měli zápas jasně pod kontrolou, ale je pravda, že jsme Zlín vůbec do ničeho nepustili. A mohli jsme utkání rozhodnout dřív a konec dohrát v klidu. Dneska to bylo takové vydřené vítězství. Poctivě odpracovaný zápas. Pochválím defenzívu, ale spokojený jsem s celým mužstvem,“ zhodnotil utkání blanenský lodivod Zbyněk Zbořil.

Zatímco Blanenští patří do šestičlenné skupiny, která po třetím kole se sedmi body vede tabulku, zlínská rezerva se po předchozích porážkách v Uničově (2:4) a doma s Vrchovinou (0:1) bez bodu krčí na patnáctém místě. Trenér vidí příčiny především ve špatné koncovce, kterou předvedli i na Údolní. „Z naší strany to byla velká bída. Hlavně v útočné fázi. V obranné jsme se s tím nějak prali, Blansko má dopředu důrazné a rychlé hráče. Ale v ofenzivě jsme předvedli obrovskou nekvalitu, nebyla tam žádná kreativní myšlenka. A když už jsme to dostali do nebezpečných prostor a měl by přijít finální centr, tak jsme nezvládli ani jeden. Blansko bylo lepší v důrazu a hlavně v rychlém přechodu dopředu. V koncovce byli nebezpeční, my ne. Mohlo dát další tři čtyři góly, protože v závěru už jsme hráli vabank. Ale zase jen po jejich šestnáctku,“ dodal zklamaný Jelínek.

FK Blansko – FC Fastav Zlín 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 34. Přerovský. Rozhodčí: Páral – Silný, Tomanec. Diváků: 986.

Blansko: Doležal – Sedlo, Huška, Štrbák, Šulek – Buchta – Přerovský (88. Feik), Štrombach (85. Fabuš), Žák (77. Tulaydan), Urbančok (73. Minx) – Schwendt (65. Paděra). Trenér: Zbyněk Zbořil.

Zlín B: Rakovan – Hnaníček, Bačo, Cedidla, Kolář – Gettler, Štěpánek (83. Gerža), Slaměna, Červenka (65. Košák), Mlýnek (76. Kaláb) - Váňa (46. Pafka). Trenér: Jan Jelínek.